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MUNDIAL 2026

Críticas a Televisión Española por la primera retransmisión del Mundial: "Me niego"

El ente público cometió varios errores durante el encuentro entre México y Sudáfrica

Los errores de Televisión Española durante el primer encuentro del Mundial

Los errores de Televisión Española durante el primer encuentro del Mundial / SPORT

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Ya ha arrancado el Mundial 2026, que se celebra en tres sedes distintas: Estados Unidos, México y Sudáfrica. El primer encuentro tuvo lo que no se espera de un encuentro inaugural: mucha tensión y muy poco fútbol. La selección de Javier Aguirre ganó con solvencia por 2-0, en un partido que estuvo marcado por las expulsiones, pues hubo hasta tres: dos para Sudáfrica y una para el país anfitrión.

En el minuto nueve, México ya se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Julián Quiñones tras un error garrafal de la defensa sudafricana, que dejó al atacante en una posición inmejorable para anotar el primer tanto del Mundial. El portero sudafricano pudo haber hecho mucho más para evitar el gol, pero el balón se le escapó de las manos.

Después del gol de Quiñones, el partido se calmó y ocurrieron pocas cosas, pero en la segunda mitad el encuentro cambió radicalmente tras la expulsión de Sphephelo Sithole, que dejó a Sudáfrica con muy pocas opciones de remontar. El conjunto de Aguirre no se confió y fue a por el segundo gol para cerrar el partido, y así lo hizo su delantero Raúl Jiménez.

El partido se televisó en Televisión Española y dejó la primera polémica, pero, en esta ocasión, no por la retransmisión de Juan Carlos Rivero, que tampoco la narraba, sino por el grafismo del partido.

El ente público puso 'Méjico' en vez de México y 'Surafrica', un error bastante grave, sobre todo al ser el primer encuentro del Mundial.

Como suele ocurrir en estos casos, el error del organismo público durante la primera retransmisión del primer encuentro del Mundial no pasó desapercibido en las redes sociales, concretamente en X, antes conocido como Twitter.

Un usuario expuso: "Hola @rtve, dos cosas sobre la retransmisión y de vuestros comentaristas: es 'México', no 'Méjico' y México está ubicado en América del Norte, no en Sudamérica".

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Otro seguidor compartió en la red social de Elon Musk que "no me puedo creer que los de TVE hayan puesto 'Méjico' y 'Surafrica' en el grafismo. Me niego".

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