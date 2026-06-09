Críticas a Mbappé en Francia por un nuevo partido "decepcionante": "Nada funcionó"

Michael Olise fue el gran protagonista de la victoria de la selección francesa contra Irlanda del Norte (3-1). El extremo del Bayern Múnich completó una auténtica exhibición con hat-trick incluido y mejoró las sensaciones del conjunto galo respecto al primer amistoso de preparación para el Mundial, en el que los futbolistas de Didier Deschamps cayeron derrotados ante Costa de Marfil en el Estadio de la Beaujoire (1-2).

Kylian Mbappé, que ha completado una mala temporada con la camiseta del Real Madrid, también sigue sin convencer en su selección. El atacante merengue ha sido objeto de muchas críticas por su rendimiento ante Irlanda del Norte. Disputó los 90 minutos y no dejó de buscar el gol, pero estuvo realmente desacertado y desperdició varias ocasiones de gol. Acabó con seis tiros totales, pero ninguno de ellos a puerta. Perdió 14 balones.

En la crónica de 'L'Équipe', Flavien Trésarrieu catalogó como "deslucido" a Mbappé. "Tras sus cuarenta y cinco minutos sin gol frente a Costa de Marfil, el capitán francés jugó esta vez la totalidad del partido disputado ante Irlanda del Norte, sin mostrar tampoco mayor fortuna", escribió. El periodista consideró que el futbolista del Madrid jugó "como si forzara a veces sus gestos" y que "ese último disparo que se fue a las gradas del estadio Pierre-Mauroy fue la imagen representativa".

En el 1x1 del mismo diario, Mbappé recibió un 5 de nota porque "su entendimiento con Olise parece prometedor, ya que el jugador del Bayern lo buscó y encontró con frecuencia al madridista dentro del área", pero "no pareció demasiado contrariado por las ocasiones falladas" y "no pudo igualar el récord de Olivier Giroud".

En 'Foot Mercato', en cambio, le pusieron un 3,5 sobre 10. "En el juego, al igual que ante Costa de Marfil, estuvo bastante interesante, encontrando la conexión con sus compañeros ofensivos. Pero en la definición, nada funcionó. Los balones le llegaron, pero no fue suficiente para verle marcar, ya sea por disparos mal ajustados o simplemente por falta de rapidez para girarse con el balón. Es el jugador francés que más disparos realizó. Teniendo en cuenta los artistas que le rodean, no se le pide que construya el juego, sino que concrete las acciones. Y en ese aspecto, decepcionó", resumieron.

Preguntado por el nivel de Kylian en rueda de prensa, el seleccionador Didier Deschamps restó importancia al asunto. "Os dejo que lo juzguéis vosotros. Es cierto que tuvo varias ocasiones y no estuvo eficaz. Pero me dijo que se ha guardado eso para Estados Unidos, y así me parece bien", respondió.