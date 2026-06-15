Muchas críticas a Koeman, un resultado histórico y Suecia se reivindica: esto es todo lo que ha pasado esta noche en el Mundial

Cuatro partidos seguidos con bastantes resultados inesperados. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):

Resultado histórico para Alemania y Curazao (7-1)

Alemania repitió su famoso resultado ante Brasil en 2014 en la primera gran goleada de la Copa del Mundo 2026. Pero el encuentro se recordará por el primer partido de Curazao en los Mundiales y, sobre todo, por su primer tanto, que llegó a poner el partido con empate a uno, aunque finalmente el poderío alemán se terminó imponiendo. Los teutones no fallaron y se jugarán el pase a dieciseisavos contra Ecuador y Costa de Marfil en las dos siguientes jornadas.

Koeman, en el punto de mira (2-2)

La primera gran sorpresa llegó en Texas cuando Japón sacó un punto 'in extremis' ante los Países Bajos. El equipo de Ronald Koeman se llegó a avanzar hasta dos veces en el marcador, pero finalmente Kamada igualó el encuentro en el minuto 88 con un gol de cabeza (2-2). El enfado de los neerlandeses llegó por las decisiones tácticas del seleccionador. Con 2-1 en el marcador, decidió meter a su equipo muy atrás e hizo cambios muy enfocados en aguantar el resultado, como: Koopmeiners por Summerville, Timber por Reijnders o Aké por Gravenberch.

'Show' de Diomandé ante Ecuador (1-0)

El primer partido de Ecuador en la Copa del Mundo 2026 no fue el esperado. Los de Beccacece arrancaron de maravilla, pero Costa de Marfil fue ganándole terreno poco a poco durante el partido. Las dos principales razones del bajón ecuatoriano fueron la poca participación de Caicedo y el partidazo de Yan Diomandé. Ecuador terminó cayendo en el último minuto con un gol de Diallo. Los africanos sumaron tres puntos claves que los dejan virtualmente en la siguiente ronda si consiguen superar a Curazao (algo que no debería ser una quimera). Un gol que puede terminar siendo histórico, ya que los africanos nunca han pasado la fase de grupos de un Mundial.

Suecia se reivindica (5-1)

Suecia se clasificó al Mundial de la forma más extraña posible tras hacer una fase previa horrible. Los escandinavos solo sumaron dos puntos en un grupo con Suiza, Kosovo y Eslovenia, pero consiguieron entrar en la repesca por su rendimiento en la Nations League. En su primer encuentro en la Copa del Mundo consiguieron recuperar las buenas sensaciones goleando con facilidad a Túnez por 5-1 con dos tantos de Ayari, que no celebró el primero por respeto a sus raíces tunecinas. Además, gracias al empate de Japón y Holanda, los suecos tienen medio pie en dieciseisavos.

Hoy lunes, el menú

18:00 · España-Cabo Verde (Grupo H, Atlanta): el choque del día

(Grupo H, Atlanta): el choque del día 21:00 · Bélgica-Egipto (Grupo G, Seattle)

(Grupo G, Seattle) 00:00 · Arabia Saudí-Uruguay (Grupo H, Miami)

(Grupo H, Miami) 03:00 · Irán-Nueva Zelanda (Grupo G, Los Ángeles)

Como siempre, podréis seguir todos los encuentros y noticias del Mundial, en directo, en SPORT.