Críticas a Baena por el saludo a Pedro Sánchez: "Siempre hay maleducados"

Álex Baena fue una de las revelaciones del Mundial 2026, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, la convocatoria del futbolista del Atlético de Madrid dio mucho de qué hablar, especialmente por el bajo rendimiento que ha tenido a lo largo de la temporada.

El andaluz llegó al conjunto colchonero procedente del Villarreal por una cantidad fija de 45 millones de euros, más 5 adicionales en variables. En su primera temporada a las órdenes del Cholo Simeone, Baena disputó únicamente 27 partidos de LaLiga, donde anotó dos goles y dio tres asistencias.

Unos datos bastante pobres, pero que espera aumentar en la próxima temporada. Y más, con la confianza por las nubes después de ser una pieza clave para Luis de la Fuente en la conquista de la segunda estrella para España.

Ayer, la selección de Luis de la Fuente llegó a España al mediodía y tuvo una tarde repleta de actos. El primero de ellos fue en el Palacio de La Zarzuela, donde el el Rey Felipe VI, los estaba esperado, en un acto protocolario.

Más tarde, acudieron al Palacio de la Moncloa, donde se vivió un momento tenso entre Baena y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante el saludo, el jugador evitó mirarle a la cara, una escena que recordó a la protagonizada en 2024 por Dani Carvajal, excapitán del Real Madrid.

El saludo entre ambos está dando mucho de qué hablar en redes sociales, concretamente en X. Un usuario de la red social de Elon Musk señala que "está en su derecho, pero llevando la camiseta de la selección es inapropiado". Otro apunta: "Siempre hay maleducados".

El discurso de Pedro Sánchez

El político del PSOE agradeció a la selección española por su esfuerzo durante el Mundial: "Lo primero, agradecer a la Federación porque sé que es un esfuerzo para venir a compartir con todos este triunfo. En segundo lugar, dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico y a los jugadores por el juego, por el esfuerzo y por la victoria. Hemos disfrutado mucho de vuestro juego".

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Por último, el presidente de España animó a La Roja: "¿Por qué no soñar con que en 2030 no hay dos sin tres? Además, siendo España país anfitrión del Mundial".