Críticas en Alemania a la vuelta de Neuer: "¿Qué le va a decir a Baumann?"

El regreso de Manuel Neuer a la selección alemana no ha dejado a nadie indiferente. Hace apenas días se conoció que el guardameta del Bayern Múnich regresará a la 'Mannschaft' para ser uno de los tres elegidos por Julian Nagelsmann, aunque ello no tiene a todos felices por tierras germanas.

Una leyenda local, el exportero Oliver Kahn, cuestionó la posibilidad de que Neuer vuelva al equipo, debido a que presenta molestias en la pantorrilla: "Si Julian Nagelsmann tiene la idea de hacer ahora un cambio en la portería sería algo aventurero", afirmó Kahn en el programa Doppelpass, emitido por el canal 'Sport1'.

Oliver Kahn, exportero del Bayern y de la selección / X

El subcampeón del mundo en 2002, además también leyenda del Bayern, considera que recuperar a Neuer para sustituir a Oliver Baumann, actual titular bajo palos, podría generar inestabilidad dentro del grupo y perjudicar la credibilidad del seleccionador, que dará a conocer la convocatoria para el Mundial el próximo jueves.

Además, Neuer arrastra problemas físicos después de que en la última jornada de la Bundesliga tuviera molestias en el gemelo izquierdo, una situación que obligó a su sustitución y que también pone en duda su presencia en la final de la Copa de Alemania del sábado, en la que el Bayern se medirá al Stuttgart.

Kahn recordó su propia experiencia en el tramo final de su carrera y explicó que, con el paso del tiempo, el cuerpo necesita más tiempo de recuperación.

Manuel Neuer, con el Bayern de Múnich ante el Colonia / RONALD WITTEK / EFE

"Puntualmente es posible, pero es difícil dar pleno rendimiento día tras día. El cuerpo es más frágil, necesita más tiempo para recuperarse. Jugar un Mundial a alto nivel sería un desafío violento para Manuel", señaló.

Neuer, que tiene 40 años, decidió en su momento dejar la selección alemana para centrarse exclusivamente en su etapa en el Bayern.

Por otra parte, Kahn defendió que Nagelsmann debería respaldar plenamente a Baumann y avisó del riesgo que supondría convocar a Neuer si finalmente no logra recuperarse de sus molestias musculares.

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"Si Nagelsmann planea llevar a Neuer y luego no puede porque se ha lesionado, ¿qué le va a decir a Baumann para que esté con plena confianza en la portería?", manifestó Kahn.