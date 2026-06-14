Critican a Neymar por su 'outfit' en el banquillo durante el Brasil-Marruecos: "No es serio"

El partido entre Brasil y Marruecos no dejó indiferente a nadie. Ambos conjuntos firmaron tablas en su estreno en la Copa del Mundo 2026, en un encuentro que terminó con empate 1-1. El duelo fue muy disputado y el conjunto marroquí incluso logró imponer su ritmo durante varios momentos, complicando el juego de la selección brasileña.

El equipo dirigido por Ouahbi tomó ventaja gracias a Saibari, quien aprovechó los espacios y volvió a demostrar su capacidad ofensiva. Cuando Marruecos parecía más cerca de aumentar la diferencia, Vinicius apareció con una gran acción individual por la banda izquierda para marcar el empate definitivo.

Brasil no encontró su mejor versión durante el partido. La selección tuvo problemas para construir desde atrás y sufrió especialmente con los movimientos ofensivos de Saibari, que generó peligro con sus desmarques pese a no ser un atacante de área tradicional. El ataque brasileño estuvo liderado por Raphinha, Vinicius e Igor Thiago, aunque no todos consiguieron mostrar su máximo nivel. El conjunto de Ancelotti tuvo dificultades para imponer su estilo ante un rival ordenado y valiente.

Uno de los momentos más comentados antes del partido fue la presencia de Neymar, quien no pudo jugar debido a una lesión muscular. El futbolista brasileño estuvo en el banquillo y protagonizó un encuentro previo con el rapero Travis Scott. Pero hubo una escena que llamó la atención de los aficionados.

El 'outfit' polémico de Neymar

En las cámaras, cuando enfocaron al exazulgrana, se le vio con un estilo muy característico, utilizando gorra, cadenas y accesorios llamativos. Su imagen generó críticas entre algunos comentaristas, que cuestionaron si era adecuado presentarse así durante un partido oficial desde el banquillo.

"Es que no es serio, estar ahí en el banquillo con collares, con relojes de oro", decía Manolo Lama. "Si estuviera en el palco, vale, pero es que está en el banquillo", continuaba Maldini.

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Más allá de las críticas, Neymar sabía que no podía jugar y algunos usuarios comentan que es indiferente que esté en el banquillo con accesorios. La selección 'Canarinha' espera recuperar su mejor nivel y avanzar con fuerza en busca de un nuevo título mundial.