Cristiano zanja la polémica con Bruno Fernandes

El portugués explicó que su relación es "excelente" y que le dijo "si había venido en barco porque su avión llegó tarde" El capitán de Portugal también quiso dejar claro que sus declaraciones contra el United no afectarán al grupo

"El ambiente de la selección es muy bueno. No hay ningún problema. El grupo está blindado". Así de claro y contundente se mostró Cristiano Ronaldo para zanjar la polémica alrededor de sus declaraciones en 'Talk TV' contra su actual club, el Manchester United.

Unas palabras que afirmó que no afectarían al combinado luso ni al ambiente en un vestuario que está focalizado al 100% en el debut de este próximo jueves contra Ghana.

"Todos los jugadores, todo el personal, todo el vestuario me conoce y saben cómo soy y cómo pienso. Me conocen desde los 11 años, no se dejarán influir por lo que dicen o escriben", advirtió el atacante, que explicó el gesto con Bruno Fernandes que recorrió todas las televisiones y las redes sociales al principio de la concentración.

"Su avión llegó tarde y le pregunté si había venido en barco. Mi relación con él es excelente", recalcó.

El máximo goleador de la historia de la selección portuguesa, con 117 goles en 191 partidos, con la que ha jugado los últimos 19 años, desde su debut en 2003, también habló de la presión de jugar su quinto Mundial a sus 37 años.

"Si aún tengo que demostrar con 37 años y ocho meses, me preocuparía, después de lo que he hecho y he ganado. La responsabilidad es la misma que cuando me fui a vivir a Lisboa con once años. Siempre tengo responsabilidad. Como jugador, amigo y padre. Es parte de mi vida diaria. Me gusta tener responsabilidad, pero la presión siempre es la misma. Soy capaz de aguantarla", explicó Cristiano, que reconoció que ser campeón del mundo sería "mágico", pero que aunque no lo haga, no le faltaría nada en su vida.

"Ya he ganado mucho más de lo que esperaba. Ganar sería un sueño, pero sólo puede ganar una selección. Todos tenemos esa ambición, pero vayamos con calma. Aunque si me dicen que no voy a ganar más títulos hasta el final de mi carrera, sería feliz. Tengo que estar orgulloso de mí mismo, de todo lo que he hecho. Si me preguntan si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente, sí. No podría pedir más, sería injusto, pero un pequeño Mundial... sería divertido", apuntó el atacante, que aseguró que "firmaría" ser campeón "sin un gol" suyo.