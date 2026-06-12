Cristiano saca pecho antes de volar a Estados Unidos: "Físicamente estoy bien, ¿no habéis visto los partidos?"

La selección de Portugal ha puesto punto final a su preparación en la 'Cidade do Futebol de Oeiras' y ha puesto rumbo a Estados Unidos para encarar el Mundial 2026. La expedición lusa, que aterrizará en Miami esta misma madrugada a bordo del avión 'Nuno Álvares Pereira', viaja con la enfermería completamente vacía y una mezcla de ambición medida y veteranía. Antes de subirse al autobús y ser recibidos por el primer ministro Luís Montenegro, el capitán Cristiano Ronaldo y el seleccionador Roberto Martínez ejercieron de portavoces de un grupo que debuta el próximo 17 de junio ante la República Democrática del Congo.

Cristiano exhibió confianza: "¿Físicamente? Estoy bien, ¿no habéis visto los partidos?". Fiel a su estilo, directo y sin rodeos, Cristiano Ronaldo repasó la actualidad del equipo antes de emprender el vuelo transatlántico. El de Madeira no ocultó la ilusión que le genera una nueva cita mundialista, calificándola de competición "siempre especial", y dejó claro que se siente en plenas facultades para liderar a su país.

Ronaldo rebajó ligeramente la euforia sobre el favoritismo absoluto de Portugal, apelando a la cautela a pesar de reconocer el enorme potencial de los futbolistas que componen la convocatoria. "Es una generación muy buena, pero hay factores que no conseguimos controlar, como los partidos, ganar o no ganar... Creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses", afirmó, admitiendo que levantar el único gran título que falta en su palmarés es una posibilidad real, aunque "dependerá de muchos factores".

Para el capitán, la clave del éxito radica en el enfoque partido a partido, especialmente ante un calendario exigente agravado por los factores climáticos del verano norteamericano: "Cuando las cosas se aprieten, cuando haya mucho cansancio tanto psicológico como físico y por las temperaturas, allí veremos a los verdaderos campeones".

Roberto Martínez y el "Mundial de dos mundiales"

Por su parte, el seleccionador Roberto Martínez aceptó con agrado la "presión positiva" impuesta por su capitán, cuyo único objetivo verbalizado es la victoria. El técnico catalán destacó la madurez de su plantilla, definiéndola como una generación "de mucha responsabilidad y mucho talento", donde prima la actitud y el foco por encima de las individualidades.

Martínez insistió en su teoría de dividir el torneo en dos etapas claramente diferenciadas para gestionar el desgaste: "El Mundial para nosotros son solo tres partidos y ahora necesitamos alcanzar el próximo paso, que es llegar al 'segundo Mundial'".

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El preparador español celebró llegar a la rampa de salida con los 27 futbolistas convocados completamente aptos y listos para jugar, dejando atrás las dudas por riesgo de lesiones que marcaron el inicio de la concentración. "Hoy, en este autobús, tenemos a los 27 jugadores preparados y con un entusiasmo enorme. Vamos a darlo todo, a luchar... Tenemos la maleta llena de sueños de todos los portugueses", concluyó antes de poner rumbo al aeropuerto de Lisboa.