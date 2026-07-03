Cristiano Ronaldo no quiere ni pensar en el retiro de Modric

No todo es polémica tras el partido entre Portugal y Croacia que permitió a los lusos avanzar hasta los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en detrimento de los croatas, pues pese a los cuatro goles anulados, el polémico penalti a favor de los dirigidos por Roberto Martínez y las posteriores declaraciones incendiarias de Luka Modric sobre el arbitraje y el uso del VAR, Cristiano Ronaldo aprovechó el análisis en frío para dedicar unas palabras al capitán de Croacia.

De hecho, aun cuando la tensión seguía muy presente en el césped de Toronto tras el pitido final acto seguido de la anulación de un gol que hubiera mandado el partido a la prórroga, los capitanes de ambas selecciones aprovecharon para charlar unos segundos, ya que el compañerismo entre Luka Modric y Cristiano Ronaldo sigue patente entre ellos, aun cuando no comparten equipo desde hace ya ocho años.

Sobre este cruce de palabras, el portugués explicó lo que habló con quien tantas asistencias le había facilitado en el pasado: "Jugué muchos años con Modric; es fantástico verle seguir jugando al más alto nivel y le dije: 'Enhorabuena, Luka; mucha suerte en el futuro de tu carrera'".

El portugués Cristiano Ronaldo y el croata Luka Modric / DPA / EUROPA PRESS / Europa Press

"Le deseo lo mejor y espero que siga jugando"

Después de compartir brevemente sensaciones, el cinco veces Balón de Oro aprovechó la oportunidad en zona mixta para expresar su opinión sobre el futuro de un futbolista con el que ganó cuatro veces la UEFA Champions League, entre otras competiciones: "He hablado con él, es una leyenda del fútbol. Jugué muchos años a su lado en el Real Madrid. Le deseo lo mejor y espero que siga jugando", comentó el delantero de Al Nassr tras avanzar de ronda y citarse con España en octavos.

Si bien parece difícil pensar que Luka Modric pueda optar por colgar las botas y poner fin a una extraordinaria carrera futbolística, lo cierto es que a sus 40 años de edad y tras haber finalizado su vinculación con el AC Milan, su futuro parece estar en el aire, pues aunque en la presente temporada ha sido una pieza clave en el conjunto milanista, participando en 34 jornadas de Serie A, todavía no ha decidido si lo más adecuado es renovar o no. Por su parte, el propio futbolista aclaró tras el partido que hablará pronto sobre el paso que tomará en su trayectoria, por lo que todas las opciones parecen abiertas.