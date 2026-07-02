Cristiano Ronaldo y Luka Modric: de amigos a enemigos por el Mundial

Durante seis años, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić fueron algo más que compañeros de equipo. Fueron socios, cómplices y piezas decisivas del Real Madrid de las Champions, el de las noches europeas inexplicables. Cristiano aportaba la pegada y Modrić, el control. Pero todo lo bueno se acaba. El portugués dejó el club blanco tras la final de Kiev, en 2018; el croata, en 2025. Hoy tienen 41 y 40 años, respectivamente, y aunque aquella importante etapa queda ya muy atrás, aún siguen teniendo fútbol en sus botas.

Uno en el Al Nassr y el otro en el AC Milan, el Mundial los cruzará en el otro lado de la historia. De amigos a enemigos. Portugal y Croacia se verán las caras en dieciseisavos de final, durante la madrugada del jueves al viernes en Toronto, a partir de las 01:00 horas en España, en un duelo que será la despedida de los Mundiales para uno de ellos. Salvo un giro improbable, esta será la última Copa del Mundo de ambos.

Cristiano Ronaldo, después del partido de Portugal contra Colombia / EFE

El Bicho llegó al torneo con la presión de estar a la altura de su leyenda. Portugal empezó con dudas, empatando ante la RD Congo, y el capitán quedó señalado tras un estreno gris, sin generar peligro, muy alejado del gol y obligado a regatear las fuertes críticas que recibió tras su debut en la edición de 2026. De “egoísta” a “está viejo”. A todo aquello respondió donde más le gusta, dentro del área, y se apuntó un doblete ante Uzbekistán en la goleada portuguesa, que, además de cambiar el ánimo de su selección, también le permitió hacer historia como el primer futbolista en marcar en seis Mundiales distintos.

Modrić también ha tenido que pelear contra los críticos, aunque las expectativas con su Croacia eran menores que las depositadas en el cuadro luso. El equipo de Dalić ya no tiene el potencial de 2018, porque el tiempo no perdona a nadie, tampoco a Modrić, pero el capitán sigue siendo la brújula del equipo.

Luka Modric, ante Panamá / EFE

Tras un debut muy pobre ante Inglaterra, Modrić asistió en el gol decisivo contra Ghana y se convirtió, con 40 años y 291 días, en el jugador más veterano en dar una asistencia en un Mundial desde que existen registros modernos. Croacia ganó, avanzó y se citó con su viejo amigo Cristiano en los dieciseisavos. La favorita para avanzar a octavos es Portugal, sin lugar a dudas, pero Croacia, si consigue llevar el partido a su terreno, el de Modrić, tendrá mucho que decir.

En el Real Madrid, Cristiano y Modrić fueron parte de una máquina que parecía diseñada para ganar, incluso cuando su juego invitaba a pensar lo contrario. Después de haber compartido tantos éxitos y decepciones, ahora vivirán, por separado, las dos caras de la moneda. Uno de los dos seguirá soñando con el título. El otro puede irse del Mundial para siempre. Por eso, este Portugal-Croacia es más que un cruce de dieciseisavos. Es una eliminatoria, sí. Y un recordatorio de que el tiempo pasa demasiado rápido.

Alineaciones probables

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

Seleccionador: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

Seleccionador: Zlatko Dalic.