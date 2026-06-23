Cristiano Ronaldo también escribe su nombre en la historia de los Mundiales

No estuvo nada inspirado Cristiano Ronaldo en el debut en su sexto Mundial, con una actuación ante la RD Congo que fue muy criticada en Portugal, pero el 'Bicho' se recompuso y respondió a la confianza de Roberto Martínez, que no negoció su presencia en el once titular contra Uzbekistán, con un doblete y dos récords históricos en el partido de la segunda jornada del Grupo K.

El exjugador del Real Madrid, actualmente en el Al-Nassr, perforó la portería de Nematov cuando solo se habían disputado seis minutos de juego. Joao Cancelo realizó una gran incursión desde la derecha del ataque luso y habilitó a un Cristiano que, con un potente disparo, se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo que marca en seis ediciones diferentes del torneo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Casi nada.

'CR7' no es un futbolista que se caracterice, precisamente, por darse por satisfecho con un único tanto. Y continuó buscando la portería rival incansablemente. Cedió una falta peligrosísima en la frontal del área a Nuno Mendes que el zaguero del PSG convirtió en el segundo tanto de la tarde en el NRG Stadium de Houston, pero en los instantes finales de la primera mitad se apuntó su doblete particular tras una buena combinación entre Joao Félix y Bruno Fernandes y una definición cruzada.

Ronaldo alcanzó los dobles dígitos en el Mundial y superó a Eusébio como máximo realizador portugués en el Mundial en un tanto que lo convirtió, según 'MisterChip', en el goleador más veterano en firmar un doblete en toda la historia de la Copa del Mundo con 41 años y 138 días, superando a Leo Messi (38 años y 363 días). Además, antes del descanso pudo marcar su hat-trick particular tras un nuevo buen pase de Cancelo, pero se topó con el palo.