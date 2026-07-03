Cristiano Ronaldo dejará la selección tras el Mundial según su hermana

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa podría estar llegando a su fin. Kátia Aveiro, hermana del delantero, aseguró que el actual Mundial será, salvo sorpresa, la última gran cita internacional del capitán luso antes de poner punto final a su trayectoria con Portugal.

De cumplirse esa previsión, el futbolista pondría fin a su carrera con su país tras más de dos décadas defendiendo la camiseta de la selección, convirtiéndose en el jugador con más partidos disputados y el máximo goleador de su historia, además de dejar un legado marcado por la conquista de la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la Nations League.

En declaraciones a Sport TV, Kátia explicó que, según la información de la que dispone, Cristiano no continuará hasta la Eurocopa de 2028. "Por lo que sé, esta será su despedida de la selección. No será hoy, pero este Mundial será su último baile", afirmó antes del encuentro de Portugal frente a Croacia. Sus palabras alimentan la posibilidad de que el delantero, que ya supera los 40 años, cierre definitivamente su etapa internacional una vez finalice el torneo, poniendo fin a una trayectorias muy exitosa con dos UEFA Nations League y la Eurocopa del 2016.

Cristiano Ronaldo, con la selección portuguesa / EUROPA PRESS

Más allá de su posible despedida, Kátia también salió en defensa de su hermano ante las críticas que ha recibido durante el campeonato. "A quien realmente le gusta el fútbol, le tiene que gustar Cristiano Ronaldo. Los que lo critican son quienes se lo pierden. Lleva más de dos décadas compitiendo al máximo nivel. Basta con mirar de dónde venimos como familia y todo lo que ha conseguido. ¿De verdad alguien cree que las críticas van a afectar a nuestra felicidad? Jamás", aseguró.

La hermana del cinco veces Balón de Oro también quiso poner en valor todo lo vivido junto a Cristiano con la selección portuguesa. "Lo importante es disfrutar de estos más de veinte años que nos ha regalado. Estoy muy orgullosa de él. Estuve en Qatar y ahora también aquí. Lo veo tranquilo, incluso más que nosotros. Tengo confianza en el equipo y creo que acabaremos sonriendo", concluyó.