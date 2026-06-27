Bernardo Silva, la gran incógnita

Cristiano Ronaldo volverá a acaparar todas las miradas en la madrugada de este domingo. El capitán de Portugal afrontará a la 1:30 h uno de los grandes partidos del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Con el liderato del Grupo K en juego, Cristiano tiene la posibilidad de prolongar un estado de forma que le ha llevado a seguir haciendo historia. Su doblete frente a Uzbekistán le convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Copas del Mundo y ahora buscará liderar a los suyos ante una Colombia que también llega lanzada.

El Hard Rock Stadium de Miami acogerá un duelo entre dos selecciones que todavía no conocen la derrota en el torneo. Colombia aterriza como líder del grupo con seis puntos después de imponerse a Uzbekistán (3-1) y a RD Congo (1-0), mientras que Portugal suma cuatro tras empatar sorprendentemente en su debut ante los congoleños (1-1) y reaccionar con una contundente goleada por 5-0 frente a Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán / EFE

El liderato, en juego

El conjunto cafetero ya tiene asegurado su billete para la siguiente ronda y le basta un empate para conservar la primera plaza. Portugal, en cambio, necesita ganar para acabar como líder del Grupo K, en un partido que también puede condicionar el camino hacia las rondas finales. De hecho, el primer clasificado quedaría emparejado en unos hipotéticos cuartos de final con la Argentina de Leo Messi si ambas selecciones alcanzan dicha ronda.

Los de Roberto Martínez llegan reforzados tras una exhibición ofensiva en la segunda jornada. Cristiano firmó un doblete histórico, mientras que Nuno Mendes, Rafael Leão y un autogol del guardameta rival Yusupov completaron la goleada ante Uzbekistán. La duda en las 'quinas' será Bernardo Silva, quien ha desaparecido de las alineaciones del míster catalán debido a su rendimiento irregular. El nuevo fichaje del Real Madrid podría tener una oportunidad ya con la clasificación encarrilada.

Colombia también ha dejado muy buenas sensaciones hasta ahora. Después de superar con autoridad a los uzbekos en el estreno, certificó matemáticamente su clasificación gracias a un trabajado triunfo frente a RD Congo, decidido por un gol de Daniel Muñoz tras una asistencia de Juan Fernando Quintero.

Colombia celebrando su gol contra RD Congo / EFE

RD Congo - Uzbekistán, duelo a vida o muerte

El otro encuentro del grupo enfrentará a RD Congo y Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a la misma hora. La selección africana necesita ganar para alcanzar los cuatro puntos y asegurar su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.

Por su parte, Uzbekistán, dirigida por el legendario Fabio Cannavaro, afronta una misión prácticamente imposible. Sin puntos y con una diferencia de goles de -7, está obligada a lograr una goleada histórica y esperar una larga cadena de resultados favorables que la coloquen como una de las mejores terceras para avanzar de ronda.