Antes de Cristiano, Portugal tuvo otro Dios: el Balón de Oro que fue rey de un casino en pleno Mundial

Hasta que Cristiano Ronaldo explotó por completo, en Portugal todo el mundo tenía clara una cosa: el mejor futbolista portugués de todos los tiempos había nacido en Mozambique. No podía ser de otra manera. ‘La Pantera’, Eusébio da Silva Ferreira, había enamorado al mundo desde que en 1960 puso un pie en Portugal, dejando atrás su duro mundo en Mafalala, un barrio de Lourenço Marques (actual Maputo), cuando aquel territorio todavía formaba parte de la África Oriental Portuguesa.

Mucho antes de convertirse en icono del país y antes de ser un auténtico mito en el Da Luz, fue un niño golpeado por la pobreza que soñaba jugando al fútbol en la calle. Era el séptimo hijo de una familia marcada por la ausencia temprana de su padre, pero estaba destinado a hacer historia con un balón.

La 'Pantera' no llegó al Benfica de una manera convencional. Hay varias versiones que ayudan a mantener viva la mística de aquel fichaje. La leyenda cuenta que el brasileño Bauer habló maravillas de aquel muchacho en una peluquería, que Béla Guttmann escuchó su nombre con atención y que el Benfica se movió rápido para llevárselo a Portugal. Lo que siguió fue una pequeña guerra de despachos por sus derechos y, al final, saltó de la colonia al imperio.

Eusébio, durante un partido con el Benfica / SL Benfica

En Lisboa, Eusébio se convirtió en religión benfiquista. Llegó a Portugal en 1960, entró en el Benfica al año siguiente y llevó al club hasta lo más alto de Europa con cientos de goles. En 1965 ganó el Balón de Oro, el primero para un futbolista portugués y todavía el único logrado por un jugador mientras vestía la camiseta de un club luso.

Allí alargó su leyenda hasta 1975, cuando empezó a poner punto final a su carrera pasando por equipos de México, Canadá y Estados Unidos, casualidades del destino, los países en los que se desarrollará el actual Mundial. También tuvo un último baile en Portugal de la mano del Beira-Mar y el União de Tomar.

Eusébio, con su Balón de Oro en 1965 / SL Benfica

No obstante, de entre todas sus grandes historias, merece la pena recordar la que protagonizó en el Mundial de Inglaterra 1966, donde ganó la Bota de Oro y otro premio que ya forma parte de la historia del fútbol. Sin duda, fue el rey del casino.

En Inglaterra 1966, el fútbol todavía tenía mucho de rudimentario: los campos estaban en un estado cuestionable, impracticable hoy en día; los árbitros no llevaban tarjetas en el bolsillo, y había encuentros en los que el único objetivo era reventar a patadas al crack rival. En ese contexto debutó Portugal en un Mundial, y lo hizo con un equipo que tenía nivel para alcanzar la gloria. Claro está, por ‘La Pantera’ que tenía arriba.

Eusébio venía de ser coronado mejor jugador de Europa. No necesitaba presentación. Marcó 9 goles en aquel torneo, que le sirvieron para llevar a Portugal hasta las semifinales, donde perdió ante la campeona Inglaterra por 2-1, y para conquistar la Bota de Oro como máximo realizador de aquella edición. Un premio individual para consolar, de algún modo, la frustración colectiva.

El premio de un casino británico

Pero ese torneo tenía otro aliciente: dinero. Según contaron varios medios de la época, un casino británico ofreció 1.000 libras a quien quedara como máximo goleador del Mundial. Y Eusébio fue directo a por ese objetivo. Quería ser el rey sin darle ni un duro a la banca. Y lo logró.

Marcó uno a Bulgaria, dos a Brasil, cuatro a Corea del Norte, uno a Inglaterra y otro a la URSS. Nueve goles en seis partidos. Ese fue su único Mundial, tiempo suficiente para dejar huella y guiar a Portugal hasta el tercer puesto. Más adelante, el Knightsbridge Sporting Club, el club londinense asociado a aquella recompensa, le entregó el premio en Lisboa.

Eusébio, junto a Gerd Müller, después de ganar su segunda Bota de Oro en Europa / SL Benfica

Pero antes del casino estuvo Goodison Park. Una tarde oscura. El 19 de julio de 1966, Portugal y Brasil jugaron en Liverpool por seguir avanzando en el Mundial. Brasil venía de ganar dos ediciones consecutivas y quería la tercera. Pero Portugal tenía un plan muy duro: frenar a Pelé a cualquier precio. El astro brasileño recibió entradas durísimas a la altura de la rodilla hasta que, tras una de ellas, quedó prácticamente fuera de combate.

Por desgracia, el reglamento ayudaba a que aquello fuera posible: no había cambios como hoy ni tarjetas amarillas o rojas. El árbitro inglés George McCabe no expulsó a ningún jugador luso, y las tarjetas nacerían cuatro años después, en el Mundial de México 1970, inspiradas por la necesidad de hacer más comprensibles las decisiones arbitrales.

Pelé tuvo que seguir sobre el campo porque en aquel Mundial no existían sustituciones como las actuales, pero apenas podía caminar y se desplazaba por el césped saltando a la pata coja. En ese caos, Eusébio marcó dos veces y Portugal ganó 3-1. Sea como fuere, ‘La Pantera’ acabó conquistando el triple premio: el Balón de Oro de 1965, la Bota de Oro del Mundial de 1966 y las 1.000 libras del casino británico.

Portugal no regresó a un Mundial hasta 1986 y, después, no volvió hasta 2002. Desde entonces, no ha fallado a ninguna cita. Ahora, en 2026, el liderazgo de la selección pertenece a Cristiano Ronaldo, el luso con más Balones de Oro de la historia, con 5, y ganador de la Eurocopa con su país en 2016 y de dos Nations League, en 2019 y 2025.

A sus 41 años, tendrá su último baile mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Podrá Cristiano llegar, al menos, hasta el tercer puesto que conquistó ‘La Pantera’?