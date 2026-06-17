Cristiano y Portugal se ahogan en una pobre puesta en escena contra Congo en el Mundial

Mal estreno de Portugal en la Copa del Mundo 2026. Tras las exhibiciones de Messi, Mbappé o Haaland, Cristiano Ronaldo estuvo desubicado y sus compañeros tampoco anduvieron atinados ante una Congo teóricamente muy inferior. 1-1 y primeros puntos inesperados que se deja la 'Seleçao das Quinas'.

Otro de los colosos de esta Copa del Mundo salía a escena en Houston. Tras las exhibiciones de Messi, Mbappé o Haaland, era el momento de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el ‘Bicho’ seguro que había visto con recelo, sobre todo, el recital del ‘10’, con el que ha vivido tantos años de rivalidad en todos los estamentos del fútbol. En la punta de lanza el ‘7’, acompañado de Pedro Neto en un lado y del flamante madridista Bernardo Silva en la derecha. En la sala de máquinas, dos de los mejores del mundo actualmente como Vitinha-Joao Neves. Un auténtico lujo.

Gol tempranero

Se las veía el combinado del leridano Roberto Martínez con uno de los países más nuevos de la esfera terrestre, RD Congo. Una selección (una más) como Marruecos o Curazao con la mayoría de los jugadores nacidos fuera de las fronteras de lo que anteriormente había sido Zaire.

Bernardo Silva, señalado con Portugal / EFE

Empezaba el duelo un poco como podíamos esperar, con los lusos volcados y cargando las bandas con un Nuno Mendes profundísimo (qué lateral) y asociándose con un Pedro Neto también punzante. En el 6’ caía ya el primero. Precisamente, en un centro lateral preciso de Neto que encontraba la cabeza de uno de los más bajitos, Joao Neves. El del PSG conectaba un remate inapelable para Mpasi-Nzau.

Parecía que iba a ser un festión, pero se levantaron bien ‘Los Leopardos’. Wissa, del Newcastle, cruzaba en exceso un buen remate. Bernardo veía la amarilla en el 12’ (le iba a costar cara porque Martínez lo fulminó al descanso).

Jarro de agua fría en el añadido

Tras una buena internada de Nuno que terminaba con remate demasiado cruzado de Bruno Fernandes. Se iba apagando la llama lusa. Y se lo iba creyendo el Congo. Tras un tiro de Kayembe, en el 49’, cuando la primera parte agonizaba, Wissa, poderoso, remataba de cabeza al fondo de la red. Mazazo para los lusos (1-1).

La segunda parte debía ser un cambio de chip de Portugal, pero lo que fue es una salida sin complejos y decidida de los congoleños. Bakambu ganaba la posición a Bruno y remataba al poste en el 56’. Con más corazón que ideas los lusos sumaban efectivos, metían la anarquía de Leao y Nelson Semedo.

Impotencia lusa

Tenía un par de acercamientos medio peligrosos Cristiano, pero remataba forzado desde el área pequeña. Al futbolista del Al-Nassr se le veía desubicado y desconectado del juego. Intentaba salir de zona para bajar a recibir, llegaba tarde luego a los remates. Versión muy gris y a años luz de lo ofrecido unas horas antes por Messi.

El colegiado mostró la amarilla a un Bernardo Silva desastroso / EFE

Sí se lanzó con todo a por el gol en los últimos minutos el combinado de 'Bob' Martínez, pero sin orden. A fogonazos, como el chut lejano de Bruno Fernandes en el 90' que salió por poco desviado. Resistía con todo la RD del Congo, levantando muros y conteniendo a las estrellas lusas. Otra sorpresa, junto a la de España ante Cabo Verde, en esta primera jornada. Dos favoritas que pinchan de forma inesperada.