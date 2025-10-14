Cristiano es leyenda y Portugal, casi mundialista

Hay leyendas que nunca terminan. Y la de Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, todavía sigue escribiéndose partido a partido. En el encuentro decisivo para confirmar la clasificación por vía directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el portugués apareció. Y lo hizo por partida doble para convertirse en el máximo goleador en toda la historia de las eliminatorias de la Copa del Mundo. Sus goles sirvieron a Portugal para empatar ante Hungría (2-2) y prácticamente sellar su billete para la cita mundialista, que a falta de un punto contará con la presencia del delantero luso en el que será seguramente su último baile en este torneo.

No pudo empezar peor el partido para el cuadro de Roberto Martínez, que salió dubitativo en los minutos iniciales. Lo aprovechó Hungría, más preparada cuando saltó al campo, para adelantarse por sorpresa en el marcador con el gol de Szalai (0-1). La mala salida de Diogo Costa complicó el partido para Portugal, que estaba obligada a remontar -y que Armenia no ganase su partido- para sellar su clasificación a falta de dos partidos por disputarse.

Cristiano Ronaldo celebra su gol / Armando Franca / AP

Cristiano siempre aparece

Y entonces apareció el que siempre aparece. Cristiano primero se puso en el sitio ideal para culminar una buena jugada por banda derecha de Portugal que acabó con el centro de Semedo (1-1); al filo del descanso, Nuno Mendes sirvió un centro con música al segundo palo que el luso remató para dentro sin piedad (2-1). Se queda por ahora con 948 goles en su carrera, 143 con Portugal que convierten a Ronaldo en el máximo goleador en toda la historia de las eliminatorias de la Copa del Mundo. Casi nada.

El partido, a pesar de la remontada de Portugal, seguía más igualado de lo que le gustaría a Roberto Martínez. La buena noticia era que Armenia seguía sin ver puerta en su partido contra Irlanda y la expulsión de Barseghyan solo hizo que complicar todavía más las cosas...

A pesar de todo, Portugal se terminó complicando la clasificación por vía directa. El larguero evitó el empate de Hungría en los instantes finales, pero un despiste defensivo en el descuento terminó con Szoboszlai empatando el partido y amargó la fiesta para los lusos. A falta de dos jornadas todavía para finalizar la fase de clasificación para la Copa del Mundo, un solo punto clasificaría virtualmente a Portugal para Estados Unidos, México y Canadá 2026 a la espera de la diferencia de goles.