Cristiano, bajo la lupa

El crack portugués quiere despejar las dudas acerca de su titularidad frente a una Suiza a la que le ha marcado cinco goles en sus últimos dos duelos Suiza, primer escollo para Portugal, busca dar la sorpresa e igualar los cuartos de final logrados en épocas lejanas

Cada vez que Portugal rebasó la fase de grupos en primera posición, en Inglaterra 1966 y Alemania 2006, alcanzó las semifinales del Mundial, algo que quiere repetir en esta edición, en la que se propone llegar a las cotas máximas. El primer escollo que deberá superar es Suiza, a quien Cristiano Ronaldo ha atormentado en los últimos dos enfrentamientos que ha jugado contra ellos con cinco goles.

No obstante, la presencia del delantero en el once titular está más en duda que nunca en su país. “No me gustó nada el gesto de Cristiano al finalizar el partido ante Corea del Sur, pero está todo solucionado internamente. El once lo daré en el estadio”, dijo Fernando Santos en la rueda de prensa previa.

Sigue en el ‘centro’

El único jugador que ha marcado goles en cinco Mundiales sucesivos -pese a que no ha anotado todavía más allá de la fase de grupos-, alejado de su versión más imponente, que pertenece ya al pasado, aún es el centro de todo en Portugal, con cada gesto, con cada declaración, en cada lance, titular en los tres choques de la primera fase (sólo el portero Diogo Costa, el lateral derecho Joao Cancelo, el medio centro Ruben Neves y él) y goleador en la primera jornada frente a Senegal (3-2).

Ahora lidera a una generación de futbolistas que apuntan muy, muy alto. Ni siquiera su derrota en la última jornada ante Corea del Sur (2-1), entre las rotaciones generalizadas en el equipo, altera la convicción del conjunto luso, cuyas aspiraciones siguen intactas, con la advertencia de ese tropiezo, pero con la confianza de sentirse capaz de todo, cuando está a su nivel.

Fernando Santos sigue pendiente de la evolución de Otavio, que ya ultima su recuperación de la lesión muscular padecida contra Ghana, en la primera jornada, y que lo apartó de jugar ante Uruguay y Corea del Sur. Será duda hasta última hora tras volver a entrenarse con el grupo el domingo.

¿Regreso al pasado?

El combinado suizo, que ya logró vencer a Portugal en el último enfrentamiento entre ambas selecciones en la Liga de Naciones, buscará dar la sorpresa y cosechar su billete a cuartos. “Es un equipo muy competitivo, con las ideas muy claras. Espero una Suiza así”, dijo el seleccionador portugués.

Los cuartos de final son el límite hasta ahora de Suiza en los Mundiales, pero se observan como algo muy lejano, de otra época, en 1934, 1938 y 1954.

Los octavos de final ante Portugal suponen un desafío para el grupo dirigido por Murat Yakin y para un bloque muy consolidado desde hace años. Algo que ha quedado demostrado con la segunda plaza obtenida por delante de Serbia, a quien vencieron por 3-2 en un partido en el que en primera instancia se dejaron remontar un tanto inicial de Shaqiri, y Camerún, a quien derrotaron en la primera jornada con un gol de Embolo. Su única derrota ha sido frente a Brasil por la mínima.