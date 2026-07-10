Crisis en Portugal: "Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus propios compañeros de equipo"

El exinternacional francés Youri Djorkaeff salió en defensa de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a España. El campeón del mundo con Francia en 1998 considera que la selección portuguesa no supo aprovechar las cualidades de su capitán y aseguró que el delantero de 41 años no recibió el apoyo necesario por parte de sus compañeros.

En declaraciones a la cadena francesa RMC, Djorkaeff fue especialmente crítico con el planteamiento de Portugal alrededor de Cristiano. "Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no ocurrió en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No le dieron asistencias ni le pusieron en las mejores condiciones", afirmó.

"O no lo llamas, o lo llamas asegurándote de que el equipo juegue para él", añadía, con un mensaje a Roberto Martínez. “Todos conocemos a Cristiano. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor".

“Lo que no me gustó de esta selección de Portugal, a pesar de todo su talento, es que todos parecían trasladar la responsabilidad a Cristiano. En algún momento, Vitinha, Fernández y el resto también tenían que asumir responsabilidades. No puedes seguir esperando que Cristiano lo haga todo. No es el único que tiene que marcar la diferencia”, afirmó Djorkaeff.

Las palabras de Djorkaeff llegan después de un Mundial decepcionante para Portugal, que quedó eliminado en los octavos de final a manos de la selección española. Pese a la pronta despedida del torneo, Cristiano Ronaldo firmó tres goles durante la competición, aunque fue uno de los futbolistas más señalados por la crítica debido a su rendimiento y a la poca influencia que tuvo en el juego colectivo del equipo.

El propio Cristiano ya había confirmado durante el campeonato que este Mundial sería el último de su carrera, poniendo fin a una trayectoria histórica con la selección portuguesa en la máxima competición internacional.

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Djorkaeff reabren ahora el debate sobre el papel del veterano delantero y sobre si Portugal supo sacar partido a uno de los mejores futbolistas de su historia.