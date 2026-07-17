Crece la alarma en Nueva York, sede de la final del Mundial, por la calidad del aire: "Cualquier persona puede experimentar efectos negativos sobre su salud"

Aunque parezca imposible, España y Argentina comparten un mismo deseo antes de la final del Mundial de este domingo: que el sábado llueva en Nueva York. Españoles y argentinos coinciden en ello después de que el destino y sus méritos sobre el césped los hayan citado en el MetLife Stadium, a partir de las 21:00 horas, para disputarse la Copa del Mundo. Sería el segundo título para España o el cuarto para Argentina; el primero para Lamine Yamal o el segundo para Leo Messi.

Todo el mundo habla del partido. No solo en Nueva York, sino en cada rincón del planeta. El considerado mejor futbolista de la historia frente al joven llamado a recoger su testigo en el Barça. La foto que hizo SPORT, en colaboración con UNICEF y el Fútbol Club Barcelona, ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la previa de un encuentro histórico que, sin embargo, podría estar en riesgo.

La foto de Messi con Lamine Yamal cuando era un bebé fue resultado de una de las actividades conjuntas entre Barça y UNICEF / SPORT

Los graves incendios forestales que siguen activos en Canadá han provocado una densa humareda en la zona de Nueva York. Lejos de mejorar, la situación se ha agravado durante la noche, hasta el punto de que las autoridades han advertido a la población de que la calidad del aire resulta nociva para la salud de cualquier persona. "La situación ha empeorado respecto a ayer. Cualquier persona puede comenzar a experimentar efectos sobre la salud, que podrían llegar a ser graves en el caso de los grupos más sensibles", señalaron las autoridades, que invitaron a la población a no salir de casa.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó el jueves que el humo estaba provocando condiciones de aire insalubres en todo el estado.

Las partículas en suspensión conocidas como PM2,5 pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso alcanzar el torrente sanguíneo, con el consiguiente riesgo para la salud. El índice de calidad del aire se sitúa en 185, un nivel muy superior al habitual en la Gran Manzana, por lo que las autoridades recomiendan utilizar mascarilla al salir a la calle.

La escala que mide la calidad del aire va de 0 a 500. Se considera perjudicial cualquier valor superior a 100 y especialmente dañino a partir de 150. Los 185 puntos registrados este viernes en Nueva York representan, por tanto, un riesgo para toda la población. Las previsiones apuntan a que podría llover el sábado. Aunque la lluvia no eliminaría el problema de forma inmediata, sí contribuiría a limpiar parcialmente la atmósfera y a mitigar los efectos del humo antes de la gran final.

Laporta ya está en Nueva York para vivir la final del Mundial el próximo domingo / SPORT.es

Aunque parezca imposible, España y Argentina tienen un objetivo común de cara a la final del Mundial de este domingo: que el sábado llueva en Nueva York. En eso están de acuerdo españoles y argentinos, después de que el destino y sus logros deportivos sobre el césped los hayan citado este domingo en el MetLife Stadium, a partir de las 21:00 horas, para disputarse la Copa del Mundo. Sería la segunda para España o la cuarta para Argentina; la primera para Lamine Yamal o la segunda para Leo Messi.

Todo el mundo habla de ello. No solo en Nueva York, sino en todo el planeta. El más grande de la historia del fútbol frente a quien está llamado a ser su sucesor en el Barça.