Courtois pide una reunión para decidir su futuro: "Veremos. Me gustaría tomar un descanso"

Thibaut Courtois es un tipo directo. Transparente. No pudo contener las lágrimas cuando fue sustituido en el tramo final de los cuartos de final ante España, con 1-1 en el marcador. Unas molestias en el muslo le impedían golpear el balón en largo. Hasta ese momento, estaba sosteniendo a una Bélgica asediada por La Roja en la segunda mitad. Su sustituto, Senne Lammens, acabó encajando el gol de la derrota, obra de San Mikel Merino en el minuto 88.

Se echó al suelo en el minuto 66 y Michael Oliver dio paso a la pausa de hidratación. Fue atendido por los servicios médicos y se reincorporó con aparente normalidad. Sin embargo, apenas pudo continuar unos minutos más. Su partido había terminado. Y quizá también su último Mundial.

AMDEP8590. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Lamine Yamal (i) de España disputa el balón con Thibaut Courtois de Bélgica este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr / Lavandeira. Jr / EFE

"La lesión creo que viene de jugar en largo a De Ketelaere. Envié varios balones de 70 u 80 metros y tanto esfuerzo me provocó la lesión. Quise seguir a pesar de no poder golpear, pero al final el entrenador decide y yo siempre miro por el equipo", explicó a los micrófonos de 'DAZN'.

Año sabático o... ¿último partido?

Instantes después, en zona mixta, soltó la bomba: se plantea tomarse un año sabático con Bélgica. "De cara a mi futuro en la selección, veremos… Me gustaría quizá tomar un descanso de la Nations League, que no es tan importante, y quizá volver en la clasificación para la Eurocopa", confesó.

Eso sí, dejó claro que sería una decisión consensuada: "Pero al final es una decisión que hay que tener con la Federación si me siguen por ese plano. Si no, hoy sería mi último partido", afirmó.

Asimismo, reivindicóeivindicó el papel de Bélgica en el torneo y puso en valor el rendimiento de un equipo que, a su juicio, ha sabido competir pese a contar con menos talento individual que la generación de 2018.

"Somos un país pequeño que no siempre sale un Lamine Yamal o gente así, pero tenemos un gran equipo, un gran bloque y Bélgica, en los torneos, siempre puede dar que hablar. Aunque mucha gente dudaba, hemos demostrado que este partido podía haber ido a la prórroga y quizá a los penaltis".

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Confía en que "España puede ganar a Francia y a cualquiera". "Puede ganar el Mundial, tiene mucha ilusión, un gran equipo y en el ganador de esta semifinal está el campeón", pronosticó.