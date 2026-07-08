MUNDIAL 2026
Courtois: "Lamine es una estrella, pero no nos podemos centrar en un solo jugador"
El portero de Bélgica elogia el nivel de España antes de los cuartos del Mundial y destaca que la selección de De la Fuente "es favorita" por su solidez, aunque insiste en que no pueden centrarse únicamente en el extremo azulgrana
El portero de Bélgica, Thibaut Courtois, no escatimó en elogios hacia España en la víspera del duelo de cuartos de final del Mundial 2026, que enfrentará a ambas selecciones este viernes (21.00 horas, hora española) en Los Ángeles. El guardameta, que volverá a medirse a varios de los futbolistas que conoce de LaLiga, destacó especialmente el impacto de Lamine Yamal, aunque dejó claro que el peligro de la selección española va mucho más allá del joven extremo.
"Lamine es Lamine, sabemos que tiene mucho talento. Es intentar defender muy cerca de él y, cuando podamos, hacerle un dos contra uno. Lamine es una estrella, es un gran jugador y es difícil frenarle", afirmó Courtois, que descartó que Bélgica vaya a preparar un marcaje específico sobre el futbolista azulgrana. "No tenemos un plan anti Lamine, no nos podemos centrar en solo un jugador. Es muy bueno, pero España tiene muchas otras virtudes. Si solo defiendes una te pueden meter por el otro lado", añadió.
El meta belga considera que la vigente campeona de Europa está respondiendo a las expectativas que había generado antes del torneo. "Cuando has ganado la Eurocopa eres favorito. Junto a Argentina, Francia e Inglaterra, España era uno de los grandes favoritos y se está cumpliendo", señaló. "Están demostrando una fiabilidad muy fuerte atrás, no han encajado. Y tienen gol. Es lo que es España: buen fútbol y tener la posesión. Son intensos y presionan bien tras pérdida. Esa es la clave, buscar ese espacio a la espalda".
Además de Lamine, Courtois quiso poner el foco en el potencial colectivo del equipo de Luis de la Fuente. "No solo son Lamine u Oyarzabal, España tiene mucha calidad en el centro del campo. El gol contra Portugal es eso. La clave de ese juego rápido que tienen con desmarques a la espalda", analizó el guardameta, consciente de que Bélgica deberá rozar la perfección para acabar con la imbatibilidad de la Roja.
También tuvo palabras para Marc Cucurella, al que conocerá de cerca en el Real Madrid. "Cucurella es un gran jugador. Lo cruzamos antes contra el Chelsea o en el Eibar. Defiende muy bien y aporta mucho arriba. Tenemos que intentar que cuando suba buscar su espalda. Va a ser un partido duro; todavía no han encajado un gol", concluyó.
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