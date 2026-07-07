Courtois, tras eliminar a Estados Unidos: "Se nos faltó al respeto"

Donald Trump movió ficha, pero el resultado sobre el césped fue muy distinto al que esperaba. El presidente de Estados Unidos admitió públicamente que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión de la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun, una decisión que finalmente permitió al delantero disputar los octavos de final del Mundial frente a Bélgica. Sin embargo, el gesto apenas tuvo impacto deportivo: la selección belga pasó por encima del combinado estadounidense con un contundente 1-4 y selló su clasificación para los cuartos de final.

La intervención de Trump provocó una enorme polémica antes del encuentro. La FIFA dejó sin efecto la sanción de un partido a Balogun tras revisar el caso, una decisión que desató las críticas de la UEFA, de la Federación Belga y de numerosas voces del fútbol por la sospecha de una injerencia política en un proceso disciplinario.

El propio Trump reconoció la llamada a Infantino. "Pensé que fue una decisión horrible", afirmó el presidente estadounidense, asegurando que únicamente pidió que se revisara la acción porque, a su juicio, "no era falta". También insistió en que no pidió un resultado concreto, sino que el caso fuera analizado por los órganos competentes de la FIFA.

La respuesta desde Europa fue inmediata. La UEFA calificó el episodio como una amenaza para la integridad del fútbol al recordar que una tarjeta roja conlleva automáticamente un partido de sanción y que alterar ese procedimiento crea un precedente muy peligroso. La Federación Belga también mostró su indignación y cuestionó la legalidad de la decisión, mientras que figuras como Sepp Blatter, Jürgen Klopp y Thomas Tuchel alertaron del riesgo que supone cualquier interferencia política en las decisiones deportivas.

Pero toda la controversia quedó en un segundo plano cuando comenzó a rodar el balón. Bélgica fue claramente superior desde el inicio y no dio opción a Estados Unidos, que nunca encontró la forma de competir de tú a tú. Balogun, cuya presencia había monopolizado el debate durante los días previos, no pudo cambiar el destino de un equipo claramente superado por el conjunto dirigido por Rudi García.

Tras el encuentro, Thibaut Courtois dejó claro que toda la polémica había servido de combustible para Bélgica. "En los últimos días, nos han faltado al respeto. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy demostramos que somos un buen equipo. Jugamos un gran partido", aseguró el guardameta belga.

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Las palabras de Courtois resumieron el sentir del vestuario belga. La selección europea respondió sobre el césped a todo el ruido generado en torno al partido y dejó claro que el desenlace no dependía de una decisión arbitral. Al final, el intento de Trump por cambiar el rumbo de la historia quedó en nada. Balogun pudo jugar, pero Bélgica arrolló a Estados Unidos y selló su billete para los cuartos de final con una exhibición incontestable.