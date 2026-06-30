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MUNDIAL 2026
Costa de Marfil - Noruega, en directo: partido de dieciseisavos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en vivo el partido entre Costa de Marfil y Noruega del Mundial
Xavi Turu
Costa de Marfil – Noruega
¡¡Menos de quince minutos para que empiece este auténtico partidazo con un Dallas Stadium que va llenándose por momentos!! Haaland, de los más aclamados y aplaudidos cuando sale en el videomarcador el mismo tiempo que la afición nórdica ya empieza a ‘remar’.
Costa de Marfil – Noruega
Esta fue la llegada al estadio del conjunto que dirige Emerse Faé.
Costa de Marfil – Noruega
Ambas selecciones ya están sobre el terreno de juego de Texas con los nervios previos a disputar este tipo de partido. Recordemos que el ganador de hoy se enfrentará a Brasil, que ganó ayer sobre la mismísima bocina a Japón por 2-1.
Costa de Marfil – Noruega
Y aquí vamos con el XI de los nórdicos: el técnico Solbakken va con todo en ataque y pone a Haaland, Sorloth y Nusa.
Nyland, Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen, Heggem, Berg, Berge, Odegaard, Sorloth, Haaland y Nusa.
Costa de Marfil – Noruega
¡Ya tenemos los XI confirmadores! Aquí va el del combinado africano:
Fofana, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Guela Doue, Agbadou, Kessie, Sangaré, Oulai, Bonny, Diomande y Pépé.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con un nuevo partido de dieciseisavos de final de este Mundial 2026. Esta tarde, a las 19:00 horas (CET) y en el AT&T Stadium de Texas, se enfrentarán Costa de Marfil y Noruega por una plaza en octavos.
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