Correos estrena un nuevo sello para celebrar el segundo Mundial de España: "Un puente entre dos generaciones históricas"

La segunda estrella, ya está en España. La selección española volvió a hacer historia 16 años después, tras alcanzar la gloria en Sudáfrica, un nuevo hito histórico que encumbra a los españoles en lo más alto de la cima del mundo del fútbol una vez más.

Un hecho sin precedentes en la historia del fútbol, ya que es la primera vez que un mismo país ostenta de forma simultánea los títulos mundiales masculino y femenino. Además, este logro confirma el excelente momento que atraviesa el fútbol español y refleja el trabajo realizado durante años en la formación y el desarrollo de grandes generaciones de futb

Este lunes 20 de julio los jugadores podrán celebrar el segundo campeonato de su historia con toda la afición. La expedición aterrizará este lunes en Madrid antes de participar por la tarde en una gran celebración que recorrerá algunas de las principales calles de la ciudad y terminará en la plaza de Cibeles.

Broche de oro

Pero no será el único homenaje. Correos homenajeará a la selección española con la emisión de un sello conmemorativo. “El sello conmemorativo simboliza el orgullo de un país que vuelve a celebrar un título mundial y establece un puente entre dos generaciones históricas”, dice la compañía postal.

El sello de las oficinas de correos. / Correos

Más allá del resultado, este título representa el esfuerzo, la unión y el compromiso de una generación de futbolistas que ha sabido devolver a España a lo más alto del panorama internacional, consolidando un legado que servirá de inspiración para las futuras generaciones.

Noticias relacionadas

Con la celebración en las calles de Madrid y los distintos homenajes previstos, el país pone el broche de oro a un campeonato inolvidable. La afición podrá compartir la alegría con sus campeones y rendir homenaje a un equipo que ha vuelto a hacer historia, demostrando que el fútbol español sigue siendo una referencia mundial y que su ambición por seguir conquistando títulos permanece intacta.