Convocatoria de Países Bajos para el Mundial 2026: Ronald Koeman cita a Frenkie de Jong y 'pasa' de Jeremie Frimpong

Ronald Koeman ha anunciado la lista de 26 jugadores de Países Bajos para el Mundial 2026. La gran sorpresa está en el carril derecho: Jeremie Frimpong no participará en la cita de Estados Unidos, Canadá y México, pese a que sobre el papel debía ser una pieza casi fija en la selección neerlandesa. En cambio, el seleccionador ha mostrado su confianza en jugadores que no llegan en plenitud física, como Memphis Depay, Jurriën Timber o Justin Kluivert.

Lo cierto es que hay cierta polémica en Países Bajos con las decisiones de Koeman, que contará con Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders o Memphis Depay como hombres de confianza, pero que no ha citado a futbolistas más jóvenes que han llamado bastante la atención este curso.

El preparador neerlandés no ha contado con jugadores como Kees Smit o Luciano Valente, decantándose por perfiles más experimentados como Marten de Roon, quien no ha sido un habitual de la ‘Oranje’ en los últimos compromisos. No obstante, la ausencia más importante es la de Jeremie Frimpong. La concentración de tres días en Zeist sirvió como última prueba para varios candidatos.

La lista completa de Países Bajos para el Mundial 2026 PORTEROS Mark Flekken Robin Roefs Bart Verbruggen DEFENSAS Nathan Aké Virgil Van Dijk Denzel Dumfries Jorrel Hato Jan Paul Van Hecke Micky Van De Ven Jurriën Timber CENTROCAMPISTAS Frenkie De Jong Ryan Gravenberch Teun Koopmeiners Tijjani Reijnders Marten De Roon Guus Til Quinten Timber Mats Wieffer DELANTEROS Brian Brobbey Memphis Depay Cody Gakpo Justin Kluivert Noa Lang Donyell Malen Crysencio Summerville Wout Weghorst

La ‘Oranje’ afrontará su cita mundialista con la ilusión de sumar su primera estrella, que se ha resistido edición tras edición pese a contar con varias generaciones de mucho nivel. En este 2026 no es una de las favoritas, pero sí uno de los contendientes a alzar la voz.

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Países Bajos debutará en la Copa del Mundo el 14 de junio ante Japón. Después se medirá a Suecia y Túnez en el Grupo F. Antes del estreno mundialista, la ‘Oranje’ disputará dos amistosos de preparación contra Argelia, el 3 de junio, y Uzbekistán, el 8 de junio.