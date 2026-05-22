La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026: Tuchel fulmina a Maguire, Foden y Palmer

Incendio se queda corto. Thomas Tuchel es, ahora mismo, el enemigo público número uno de Inglaterra. Todo un país cuestiona su criterio y no entiende una convocatoria marcada por ausencias muy llamativas y decisiones que han desatado la sorpresa general.

Una avalancha de filtraciones por parte la prensa inglesa desataron una indignación colectiva de un país que no daba crédito con lo que estaba por llegar. Todo empezó con la no convocatoria de Harry Maguire, un fijo en los 'Three Lions'. El central del United quedó destrozado con la noticia e incluso rompió su silencio a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Deseo a los jugadores, todo lo mejor este verano", escribió.

Palmer, Foden y Trent, fulminados

Crónica de un descarte anunciado. Pero aquello solo fue el principio del caos. Ni Cole Palmer ni Phil Foden estarán en la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México. También sorprende la ausencia de Morgan Gibbs-White, pieza fundamental del Nottingham Forest.

Cole Palmer, en el banquillo con Inglaterra / Cole Palmer

Y aún hay más. En clave madridista, una de cal y otra de arena: Jude Bellingham sí entra en los planes de Thomas Tuchel; Trent Alexander-Arnold, no. El primer año del ex del Liverpool vestido de blanco ha estado marcado por demasiados altibajos y no ha superado el corte del técnico alemán.

También se quedan en tierra futbolistas como Adam Wharton, Luke Shaw, Jarrod Bowen, Lewis-Skelly, Lewi Colwill o Dominic Solanke.

Revolución

Tuchel prepara una auténtica revolución y deja claro que no piensa casarse con nadie. Llama especialmente la atención que haya convocado a nueve defensores, entre ellos John Stones, que apenas ha sumado ocho minutos en 2026, y Djed Spence, lateral de un decepcionante Tottenham.

Apuesta, además, por nombres como Ivan Toney, que lleva dos años en el Al-Ahli, Jordan Henderson, veterano centrocampista que no ha sido indiscutible con el Brentford, o Noni Madueke.

Malo Gusto, del Chelsea, ante el jugador del Tottenham, Djed Spence / ANDY RAIN / EFE

Spence, por cierto, sustituyó a Lewis-Skelly a última hora. El polivalente futbolista 'gunner' había hecho méritos para ser considerado por Tuchel, que finalmente opta por el del Tottenham.

Hasta 18 jugadores nunca han disputado un Mundial y 11 jamás han estado en un gran torneo internacional. Además, reaparece Reece James, que no llegó a disputar ni un solo minuto en la Eurocopa 2020.

De Qatar 2022 apenas sobreviven ocho nombres: Jordan Pickford, Stones, Bellingham, Declan Rice, Henderson, Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. Y solo 14 repiten respecto a la última Eurocopa de Gareth Southgate.

La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026

Porteros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Defensas: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Jarrell Quansah, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Djed Spence, Reece James

Centrocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Jude Bellingham

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Delanteros: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon