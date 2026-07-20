El contundente mensaje de Kroos sobre el España-Argentina que ha dado la vuelta al mundo

Como era de esperar, la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina dejó reacciones de todo tipo. Celebridades de todos los ámbitos dieron su opinión sobre el triunfo de la Roja en la prórroga, despertando comentarios de sus seguidores en todo el planeta. Una de las valoraciones más comentadas fue la de Toni Kroos.

La leyenda alemana y exjugador del Bayern de Múnich y del Real Madrid necesitó apenas tres palabras para resumir la final de la Copa del Mundo: "El fútbol ganó". El mensaje del excentrocampista, campeón del mundo en 2014, fue una sentencia breve pero contundente sobre lo ocurrido en el césped del MetLife Stadium. No solo ganó España: ganaron la valentía y la apuesta por practicar un buen fútbol.

La frase puede parecer provocadora por el rival y por la historia de Argentina, pero expresa lo que mucha gente pensó después de los 120 minutos. España fue superior, asumió la iniciativa y buscó el triunfo desde el primer minuto del partido.

Quiso la pelota, adelantó líneas cuando tuvo que hacerlo, presionó arriba y trató de disputar la final sin renunciar a su identidad. Incluso en los momentos de mayor tensión, el equipo de Luis de la Fuente no especuló.

GR1027. EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Pau Cubarsí (i), Rodri Hernández (c) y Unai Simón de España posan con sus trofeos en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr / LAVANDEIRA JR / EFE

Argentina eligió otro camino. Se protegió, buscó cortar el ritmo del partido y trató de llevar la final hacia un terreno más físico y emocional para llegar con vida a la tanda de penaltis. Era una estrategia legítima, pero terminó revelando la diferencia entre un equipo que intentaba ganar y otro concentrado, ante todo, en no perder.

La prensa internacional 'compró' el discurso de Kroos. Incluso algunos medios argentinos admitieron que España fue el mejor equipo de la final y un campeón merecido, más allá del gol de Ferran Torres.

España, además, ganó con deportividad. Compitió con intensidad, pero no necesitó ensuciar el encuentro ni intimidar al rival. Todo lo hizo a través del fútbol y encontró el premio en el minuto 106. Venció España y, como escribió el alemán, ganó el fútbol.