Contraste en la grada en el debut mundialista de España: silencio, pitos y un estallido con Lamine Yamal

El empate a cero en el arranque de la Selección Española en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde contó con un ambiente muy cambiante. El imponente Mercedes-Benz Stadium rebosaba con 67.640 espectadores y teñido de rojo. La presencia de más de 1.500 aficionados españoles desplazados, unidos a una amplia mayoría de simpatizantes locales, dibujó un arranque con aroma de gran evento.

En la previa ya se había encendido la afición con los habituales cánticos dirigidos a Lamine Yamal, convertido en uno de los grandes focos de atención. Una vez dentro del estadio, entre las gradas también se dejaron ver detalles curiosos, como una pancarta pidiendo la camiseta de Pedri o la presencia de figuras como Fernando Hierro en el palco.

Cabo Verde, debut con alma y color

Enfrente, Cabo Verde vivía el momento más importante de su historia futbolística con una afición pequeña, pero incansable. Era su debut en un Mundial y sus seguidores no dejaron de animar en ningún momento, acompañando cada jugada con tambores, cánticos y celebración constante.

El debut mundialista del combinado africano tuvo también un componente emocional fuerte, con sus jugadores visiblemente emocionados durante el himno y una hinchada que convirtió cada acción en una fiesta.

Un ambiente que se fue apagando

Con el balón en juego, el partido no terminó de enganchar al público. España dominaba, pero el ritmo lento y el exceso de control fueron enfriando progresivamente el ambiente. La grada pasó de la expectación inicial a largos tramos de silencio, poco habituales en una cita mundialista. Incluso aparecieron algunos pitos aislados, reflejo del desencanto de un público que no encontraba motivo para encenderse.

El contraste con la previa festiva era evidente: del ruido al mutismo tras ponerse en marcha el encuentro. El único momento de conexión general en la grada llegó cuando una ola recorrió el estadio y rompió durante segundos la frialdad dominante. Fue un breve despertar en un encuentro hasta entonces irregular desde la grada.

El estallido por Lamine Yamal

Todo cambió tras la última pausa de hidratación. La entrada de Lamine Yamal en el minuto 70 provocó una reacción inmediata. El nombre del joven extremo español, ya coreado en la previa, explotó con fuerza en el estadio. A partir de ese momento, el estadio despertó. Los cánticos se sucedieron, el ruido creció y la grada por fin se convirtió en protagonista del partido.

Pese a la entrada de Lamine, el encuentro terminó con un sorprendente 0-0. Tras el pitido final, varios jugadores de Cabo Verde rompieron en llanto ante tal hazaña, con su afición desbordada de emoción. Por su parte, la española no daba crédito, congelada ante el decepcionante empate.