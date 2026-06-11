La contradicción de Joan Garcia: el portero más valioso del Mundial 2026 no apunta a titular con España

El Mundial 2026 reúne, a partir de este jueves, una pléyade de estrellas que lo convierten en el campeonato más valioso. En SPORT explicamos que, según los cálculos del observatorio CIES, el valor de mercado sumando todos los futbolistas convocados para la cita mundialista da la astronómica cifra de 18.100 millones de euros. El portal TransferMarkt, que cuenta con otros parámetros, pero igual prestigio, se ha centrado en las últimas horas en elaborar el once titular de los futbolistas más valiosos de este Campeonato del Mundo. Y hay tres azulgranas.

El reto de los 60 segundos a Joan Garcia / @SEFutbol

Dos de ellos no suponen ninguna sorpresa. Lamine Yamal es el futbolista con mayor cotización de todo el Mundial para TransferMarkt con un valor de 200 millones de euros, los mismos que el noruego del Manchester City Erling Haaland. Ambos comparten la delantera en este once ideal con el madridista Vinicius Junior. El brasileño se queda algo atrás en valoración (140 'kilos').

Pedri, el centrocampista con mayor valoración

El segundo azulgrana es Pedri, el encargado de llevar la batuta de una España que está, por méritos propios, entre las grandes favoritas al título. El de Tegueste, con una cotización de 150 millones de euros, es el centrocampista con mayor valor de mercado de todo el Mundial y comparte este once más valioso con el portugués del PSG Joao Neves (140 millones) y con el inglés del Real Madrid, Jude Bellingham (130 'kilos').

Pedri, celebrando su gol ante Perú / EFE

En defensa, sobresale el valor del francés del Arsenal William Saliba, que ha dado el susto por una lesión de espalda y que está tasado en 100 millones de euros, y le siguen, todos ellos con 80 millones, el también central Willian Pacho (Colombia, PSG) y los laterales Achraf Hakimi (Marruecos, PSG) y Nuno Mendes (Portugal, PSG).

El once más valioso del Mundial según los parámetros de TransferMarkt / X

Joan Garcia, más cotizado que David Raya y Unai Simón

Y es cuando llegamos a la portería que encontramos al azulgrana Joan Garcia. El de Sallent se convierte, tras su primera temporada en el FC Barcelona, en el guardameta más valioso de todo el Mundial 2026, con una cotización de 45 millones de euros.

Joan Garcia supera en 5 millones la valoración de Bart Verbruggen, de Países Bajos; de Diogo Costa (Portugal); y de Gregor Kobel (Suiza), todos ellos con una cotización de 40 millones de euros.

Y también está por encima, y con mayor diferencia, de los otros dos porteros convocados por Luis de la Fuente con la selección española. El meta del Arsenal David Raya tiene una valoración de mercado de 35 millones de euros y el que apunta a seguir siendo el titular de la Roja, Unai Simón, baja hasta los 25 millones. El del Athletic Cluib tiene 20 millones menos de cotización que Joan Garcia.

EFE

El meta del Barça ha logrado debutar y meterse en la lista de 26 elegidos, fue el meta titular en el amistoso de Riazor frente a Irak (1-1), pero en el ensayo general contra Perú (3-1) ya estuvo bajo palos Unai Simón y todo apunta a que así seguirá siendo. Joan Garcia tendrá que esperar mientras su valoración no para de subir.