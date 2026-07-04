La consolidación de Marruecos, Brahim y Saibari pasa por Houston

Llega la oportunidad perfecta para Marruecos. El combinado africano pretende demostrar que lo suyo no es 'revelación' y que ya se codea con los grandes. Bajo la batuta de Mohamed Ouahbi y el liderazgo del nuevo fichaje del Bayern Múnich Ismael Saibari, el inesperado falso nueve de raíces catalanas, los Leones del Atlas quieren repetir victoria frente a una Canadá a la que ya derrotaron en Catar 2022, uno de los triunfos que terminó llevándole hasta semifinales del Mundial en el que se erigieron como la gran sorpresa.

De hecho, ya no extraña el nivel de Marruecos en Estados Unidos, México y Canadá, lo que le hace ser favorita en octavos. Aunque por cercanía cuente con la ventaja de su gente pese a jugar en Houston, se sabe inferior Canadá. Así lo demuestran las palabras de su seleccionador Jesse Marsch en la rueda de prensa previa al partido. "Marruecos es un equipo que no tiene debilidades. Les dije a mis jugadores: este equipo no tiene debilidades", dijo sin tapujos.

Y es que los canadienses no están brillando en exceso pese a haber alcanzado ya los octavos de final. "No estamos satisfechos, pero las expectativas de Marruecos son intentar llegar a semifinales o más lejos, y es lógico que las tengan porque han vivido unos años increíbles. Esto no es manipulación, es la realidad de dos movimientos futbolísticos, el de Canadá y el de Marruecos", añadió Marsch, que espera "correr más, presionar más y la mejor actuación del torneo".

Brahim está a un gran nivel con Marruecos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No parecía muy contento el estadounidense con el nivel de su equipo hasta ahora, pero tampoco lo está su homólogo marroquí. Ouahbi dejó claro que todo lo mostrado por Marruecos "desde el inicio del Mundial", "no" le permitirá "clasificarse". "Canadá posee muchas cualidades", explicó.

Una de las claves del partido pasará por Brahim Díaz. El jugador del Real Madrid es el gran termómetro marroquí, aunque su papel en la Copa del Mundo no está a la altura de lo que fue en la Copa de África. Pero haga lo que haga, seguirá siendo el protegido de Ouahbi: "Dicen que no ha jugado grandes partidos, aparte de sus asistencias, pero obviamente estoy contento con esas asistencias. Pero además, ayuda defensivamente. Siempre esperamos más de los grandes jugadores. Espero de mis jugadores que estén comprometidos y él lo está".

"No ha aportado tanto como en la Copa de África, pero la competición es larga y sigue siendo uno de nuestros mejores jugadores. Estoy contento con lo que aporta, el grupo también. Él es consciente de que esperamos más de él", insistió en rueda de prensa el seleccionador africano, que dejó la duda del exazulgrana Chadi Riad: "Recibió un golpe en la rodilla. No parece muy grave. Estaba en el campo con nosotros. Veremos por la noche. Lo único que puedo decir es que solo los jugadores al 100% jugarán contra Canadá".