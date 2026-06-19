MUNDIAL 2026
Las consecuencias de la exigencia del Mundial: el susto de Khusanov con un fotógrafo
El defensa uzbeko tuvo un detalle con él tras llevárselo por delante en el debut ante Colombia
El Mundial es la cita más importante en la carrera de un futbolista. La motivación siempre está por los aires, especialmente en la primera jornada, y se hace cada esfuerzo es como si fuera el último. Para los debutantes es la oportunidad de su vida, más si cabe, si es el estreno de tu país en un Campeonato del Mundo como es el caso de Uzbekistan y del defensa del Manchester City, Abdukodir Khusanov.
La primera jornada mundialista ha dejado de todo: golazos, 'cagadas', partidazos, otros más aburridos, pero sobre todo, muchos hechos anecdóticos. Uno de ellos lo vimos en uno de los últimos encuentros disputados, entre Uzbekistán y Colombia, correspondiente al grupo K. El choque finalizó con el marcador de 1-3 favorable a la selección 'cafetera', que aprovechó la calidad de sus hombres de arriba para sumar los primeros tres puntos.
El peor parado... con regalo
Antes de que se estrenara el luminoso, cuando transcurría la media hora de partido, Luis Díaz perseguía un balón demasiado largo que se perdía por la línea de banda, mientras Khusanov lo seguía en paralelo. Finalmente, ninguno de los dos llegó a acanzar el esférico, y entonces se desencadenó el atropello. El extremo colombiano pudo frenar un poco y esquivar al cámara, pero el jugador uzbeko fue incapaz, la inercia fue superior a sus fuerzas y terminó tirando al pobre camarógrafo. ¿Resultado? Los dos en el suelo.
Al instante, entre varias personas le ayudaron a levantarse y Abdukodir Khusanov se disculpó con el afectado. Pero no se quedó ahí. Dos días después, la selección de Uzbekistán logró contactar con el cámara y Khusanov le hizo llegar una camiseta suya con el siguiente mensaje: "Lo siento". Sin duda, una buena forma de dejar en anécdota una de las imágenes de la jornada inaugural de este Mundial.
Los próximos pasos de Uzbekistán
La selección uzbeka está encuadrada en el grupo K junto a la propia Colombia, Portugal y la Repúplica Democrática del Congo. Sin duda, un grupo muy competido y en el que sus opciones son escasas, sobre todo, tras la derrota inicial.
El próximo compromiso de Khusanov y compañía es contra Portugal el próximo martes 23 a las 19.00 (hora española). A continuación, cerrará la fase de grupos enfrentándose al Congo, la madrugada del 28 de junio a la 01:30 (hora española).
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Valencia Basket - Barça, en directo: resultado del primer partido de las Finales de Liga Endesa, en vivo
- El Real Madrid pone límite a la operación Olise: 220 millones
- Juni Calafat, tras los pasos de Bouaddi: 'Jugará en el Real Madrid el próximo año
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre de Leo
- El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar