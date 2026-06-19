Las consecuencias de la exigencia del Mundial: el susto de Khusanov con un fotógrafo

El Mundial es la cita más importante en la carrera de un futbolista. La motivación siempre está por los aires, especialmente en la primera jornada, y se hace cada esfuerzo es como si fuera el último. Para los debutantes es la oportunidad de su vida, más si cabe, si es el estreno de tu país en un Campeonato del Mundo como es el caso de Uzbekistan y del defensa del Manchester City, Abdukodir Khusanov.

La primera jornada mundialista ha dejado de todo: golazos, 'cagadas', partidazos, otros más aburridos, pero sobre todo, muchos hechos anecdóticos. Uno de ellos lo vimos en uno de los últimos encuentros disputados, entre Uzbekistán y Colombia, correspondiente al grupo K. El choque finalizó con el marcador de 1-3 favorable a la selección 'cafetera', que aprovechó la calidad de sus hombres de arriba para sumar los primeros tres puntos.

El peor parado... con regalo

Antes de que se estrenara el luminoso, cuando transcurría la media hora de partido, Luis Díaz perseguía un balón demasiado largo que se perdía por la línea de banda, mientras Khusanov lo seguía en paralelo. Finalmente, ninguno de los dos llegó a acanzar el esférico, y entonces se desencadenó el atropello. El extremo colombiano pudo frenar un poco y esquivar al cámara, pero el jugador uzbeko fue incapaz, la inercia fue superior a sus fuerzas y terminó tirando al pobre camarógrafo. ¿Resultado? Los dos en el suelo.

Al instante, entre varias personas le ayudaron a levantarse y Abdukodir Khusanov se disculpó con el afectado. Pero no se quedó ahí. Dos días después, la selección de Uzbekistán logró contactar con el cámara y Khusanov le hizo llegar una camiseta suya con el siguiente mensaje: "Lo siento". Sin duda, una buena forma de dejar en anécdota una de las imágenes de la jornada inaugural de este Mundial.

Los próximos pasos de Uzbekistán

La selección uzbeka está encuadrada en el grupo K junto a la propia Colombia, Portugal y la Repúplica Democrática del Congo. Sin duda, un grupo muy competido y en el que sus opciones son escasas, sobre todo, tras la derrota inicial.

Noticias relacionadas

El próximo compromiso de Khusanov y compañía es contra Portugal el próximo martes 23 a las 19.00 (hora española). A continuación, cerrará la fase de grupos enfrentándose al Congo, la madrugada del 28 de junio a la 01:30 (hora española).