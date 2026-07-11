El conmovedor menaje de la pareja de Jayden Adams: "No hay palabras para describir el dolor que siento"

El fútbol sudafricano sigue consternado por la trágica noticia de la muerte del futbolista de la selección y del Mamelodi Sundowns, Jayden Adams.

Adams, que disputó hace apenas unas semanas el Mundial de 2026 con los 'Bafana Bafana', fue hallado muerto este fin de semana en su país de forma inesperada. La noticia fue confirmada por el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, y tanto el pueblo sudafricano como la familia del fútbol de África se ha volcado en mostrar apoyo a su familia y amigos.

Horas después de conocerse el suceso, su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

"No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor seguidor y mi mejor amigo", dice la publicación.

"Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo siempre y para siempre", añade.

Adams tuvo con Adendorf una hija que actualmente tiene cinco años, Allaïa.

"Gracias a todos por vuestros bonitos mensajes y condolencias. Significan mucho para Allaïa y para mí en estos momentos difíciles. Agradezco cada mensaje, aunque no haya respondido aún. Lo haré a todos tan pronto como pueda. Gracias por entenderlo y por vuestra amabilidad", publicó Aqueelah en sus historias de Instagram.

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Por ahora no han transcendido las causas de la muerte de Adams.