Se confirman los peores pronósticos sobre la lesión de Jordan Henderson: "Lo tiene destrozado"

El pase de Inglaterra a los cuartos de final de la Copa del Mundo ha tenido un coste altísimo para Jordan Henderson. El centrocampista inglés se perderá el resto del torneo tras sufrir una grave lesión en la muñeca y el brazo, un fatídico desenlace que ya ha sido confirmado de forma oficial por su propio padre.

El incidente tuvo lugar de manera insólita; todo ocurrió durante las celebraciones posteriores a la victoria del conjunto dirigido por Thomas Tuchel ante México en los octavos de final. Cuando el jugador, completamente fuera de sí y nublado de euforia, quiso volver de nuevo al campo para continuar la celebración con el equipo, saltó una valla publicitaria y perdió el equilibrio.

Esto le desestabilizó y provocó que el inglés cayera aparatosamente dentro del Estadio Azteca. Esta caída dejó unas imágenes terribles del futbolista. La evacuación en camilla del campo junto con asistencia de oxígeno apuntaba a que nada bueno le había pasado.

"Lo tiene destrozado"

Una predicción que ha confirmado su padre, Brian Henderson, tras conocer el diagnóstico definitivo: "Es su antebrazo izquierdo; se lo ha destrozado por completo". Henderson fue operado en México y, según ha explicado Brian: "Todo ha ido bien".

Antes de conocer el parte médico, todo apuntaba a que se había hecho daño en la muñeca, pero no se había determinado la gravedad: "Se lesionó la muñeca. Ahora mismo está en el hospital. No sé el procedimiento ni qué está pasando. Acabo de hacer la rueda de prensa y el médico me dijo que está en el hospital", explicó a la BBC Brian Henderson en su momento.

Un apoyo para sus compañeros

Una triste noticia para el jugador que lo deja por completo fuera del Mundial. No obstante, su padre ha asegurado que seguirá animando a su equipo: "Le pondrán una escayola y luego dependerá de lo que digan los médicos. No se separará de sus compañeros. Estará allí hasta que termine el Mundial para Inglaterra”.

A pesar de la terrible situación que ahora debe hacer frente Henderson, el jugador ha agradecido el apoyo que ha recibido en las redes sociales a través de una publicación en Instagram que decía lo siguiente: "¡Una noche para recordar, eso es seguro! Qué increíble actuación contra todos los diferentes desafíos. Muy orgulloso de ser parte de este equipo especial. Gracias por todo el apoyo, otro gran sábado"; concluía el centrocampista.