Confirmado: Así se podrá seguir el Mundial 2026 por televisión en España

El ecosistema del fútbol en España se prepara para el evento más ambicioso de la historia. Con la confirmación de que DAZN emitirá en exclusiva en la televisión de pago el canal de GRUP MEDIAPRO, los aficionados ya tienen la hoja de ruta definitiva para el verano de 2026.

Este Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, estrena formato: 48 selecciones y 104 partidos. Para que no te pierdas nada, explicamos cómo se divide la emisión entre el acceso gratuito y la suscripción premium.

Gracias al acuerdo con Mediapro, DAZN se convierte en el destino en el que seguir todo el Mundial. Por primera vez en la plataforma, se podrá seguir el torneo al completo, en directo y a la carta.

Exclusividad total: DAZN será la única plataforma en España que emita los 104 encuentros .

DAZN será la única plataforma en España que emita los . Canal 24/7: Mediapro producirá un canal específico dedicado al Mundial que incluirá, además de los partidos, análisis, entrevistas y un seguimiento exhaustivo a las grandes favoritas.

Mediapro producirá un canal específico dedicado al Mundial que incluirá, además de los partidos, análisis, entrevistas y un seguimiento exhaustivo a las grandes favoritas. Flexibilidad y tecnología: Al jugarse en Norteamérica, la capacidad de ver los partidos "a la carta" será clave para los aficionados españoles que quieran evitar los horarios nocturnos.

Al jugarse en Norteamérica, la capacidad de ver los partidos será clave para los aficionados españoles que quieran evitar los horarios nocturnos. Estrategia FIFA+: La plataforma relanzará globalmente FIFA+, integrando resúmenes y contenidos exclusivos detrás de las cámaras de más de 100 selecciones directamente en DAZN.

Como señala Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal: “Damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible”.

La oferta en abierto: RTVE

Pese a la exclusividad de DAZN en el ámbito del pago, RTVE ha adquirido los derechos para emitir el paquete de partidos "en abierto".

¿Qué partidos se verán gratis en TVE (La 1 y Teledeporte)?

