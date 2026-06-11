Confirmado el mazazo para Marruecos: Abde se queda sin Mundial

Llegaba al Mundial como un auténtico tiro, pero lo tendrá que seguir desde casa. El mazazo para Marruecos y Abde Ezzalzouli es durísimo. El extremo del Betis, uno de los líderes ofensivos de los Leones del Atlas, no estará en la Copa del Mundo por la lesión sufrida en el amistoso previo ante Noruega. Otra lesión más de última hora para un torneo que ya ha perdido a jugadores de primer nivel, y eso que aún no ha ni empezado.

El extremo del Betis sufrió una lesión de rodilla en un lance de un saque de esquina y la FIFA ha confirmado este jueves 11 de junio dos cambios por lesión en la convocatoria de Marruecos, dirigida por Mohamed Ouahbi. Uno de los afectados es el futbolista verdiblanco, que será reemplazado por Amine Sbaï, extremo izquierdo de 25 años del Angers.

Ez Abde, tras caer lesionado en el amistoso entre Marruecos y Noruega previo al Mundial 2026 / Movistar

La otra baja definitiva para el cuadro marroquí es Nayef Aguerd, experimentado central del Olympique de Marsella y uno de los hombres de confianza del anterior seleccionador, Walid Regragui. En su caso, lo deja fuera del Mundial un esguince en el ligamento lateral de la rodilla. Lo sustituye Marwane Saadane, zaguero del Al Fateh saudí.

Foto de archivo de Aguerd en el Mundial de Qatar 2022 / EFE

El que sí estará para la cita mundialista, después de dar el susto ante Noruega, será Noussair Mazraoui. El lateral derecho sufrió una subluxación en el hombro, pero su tiempo de baja, de solo diez días desde el partido ante Noruega, no le impedía entrar en los planes de Ouahbi.

Marruecos, uno de los integrantes del Grupo C de este Mundial, debutará ante Brasil el 13 de junio de 2026 en el New York/New Jersey Stadium. El segundo partido será contra Escocia el 19 de junio de 2026 en el Boston Stadium. Y cerrará la fase de grupos frente a Haití el 24 de junio de 2026 en el Atlanta Stadium.

Tres encuentros que tendrá que afrontar sin un puñal en la banda izquierda como Abde. Esta temporada, la más prolífica de su trayectoria como profesional, la ha cerrado con 15 goles y 13 asistencias en 43 duelos con el club de las Trece Barras. Indiscutible con Manuel Pellegrini, también lo iba a ser con Ouahbi.