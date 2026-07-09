Se confirma el drama para Marruecos: Saibari, baja ante Francia

Se confirman las malas -malísimas- noticias para Marruecos. A escasas horas para que se dispute el duelo ante Francia, el seleccionador Mohamed Ouahbi confirmó que no podrá contar con su gran estrella Ismael Saibari en el que se define como el mejor partido de los cuartos de final del Mundial.

Pese a que el combinado de Kylian Mbappé y compañía es claro favorito para acceder a semifinales, en Marruecos las sensaciones eran muy positivas y el optimismo reinaba en todo el país, sobre todo tras el gran papel realizado por su selección tanto en lo que llevamos de Mundial como en Qatar 2022.

Llega fuerte Marruecos, capaz de plantarle cara a cualquier selección del mundo y practicando un fútbol ofensivo con el que no le teme a nadie. Pero la baja de Ismael Saibari rebaja considerablemente dichas expectativas, puesto que el delantero -ya fichado por el Bayern Múnich- era el máximo goleador del combinado africano y el gran referente en el aspecto ofensivo, una importancia equiparada a la de Achraf Hakimi.

Saibari se lesionó durante el partido de octavos frente a Canadá el pasado 4 de julio. El de Terrassa notó molestias a los 20 minutos de juego y tuvo que ser sustituido por Rahimi. Desde entonces, trabajó duro para llegar al duelo frente a Francia, aunque fuera para disputar los minutos finales como revulsivo, pero finalmente queda descartado al no haber entrenado todavía con el grupo, únicamente con sesiones en el gimnasio.

En ese sentido, Mohamed Ouahbi lo confirmó todo en rueda de prensa: "Todo el mundo estará disponible para jugar ante Francia, excepto Ismael Saibari. Este partido de cuartos de final llega demasiado pronto para él...".

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Pero se mostró más optimista que nunca el seleccionador marroquí, deslizando que se ve con opciones de superar a Francia y alcanzar unas hipotéticas semifinales en las que sí podría contar con su estrella: "Lo que espero es que Saibari no sea baja para el resto del Mundial".