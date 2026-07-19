Confianza total de Tebas en España: "Ganaremos a Argentina por más de un gol"

Javier Tebas afronta con plena confianza la final del Mundial que España disputará este domingo ante Argentina, a partir de las 21:00 horas en el MetLife Stadium. El presidente de LaLiga considera que, si la Selección es capaz de mantener el nivel mostrado durante los últimos choques del torneo, ni una mala actuación de Slavko Vincic, árbitro del partido, debería condicionar el desenlace del encuentro.

“Con ganas de que llegue el partido. Si jugamos como sabemos jugar da lo mismo el arbitraje, pasará desapercibido”, señaló Tebas durante un acto celebrado en Little Spain, en Nueva York, con motivo de la final. La seguridad de Tebas se apoya especialmente en la victoria contra Francia, un partido que le dejó maravillado.

Pedro Porro celebra su gol ante Francia / EP

“No sé si en la historia del Mundial se habrá visto o se verá otro igual como el partido de España ante Francia. Lo he visto repetido y algunas jugadas muchas veces, como el gol de Pedro Porro, no veremos nada igual”, aseguró.

El presidente de LaLiga también aprovechó para defender el nivel de LaLiga frente a quienes cuestionan su capacidad económica y competitiva. “Nos critican mucho. Nos dicen que no fichamos. España forma muy bien jugadores y se está demostrando”, afirmó, antes de pronosticar que España se impondrá a Argentina “por más de un gol”.

Mejor relación con la RFEF

Durante su intervención, el presidente de LaLiga también valoró la mejora de las relaciones institucionales con la Real Federación Española de Fútbol. "La clave es el sentido común. Cuando hay sentido común es fácil entenderse. Hay que hablar y cuándo hay sentido común es más fácil que funcione. Dejando posturas del ‘no, no, no’, como niños”, dijo.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Más allá de pensar en la final de este domingo, Tebas miró al futuro y mostró su inquietud por la elección de la sede para la final del Mundial de 2030, que acogerá España junto a Portugal y Marruecos. “Como no se ha decidido todavía hay que temerlo, pero hay que trabajarlo y España se merece tener la final. Soy realista, hay que trabajarlo”, manifestó.

Por último, Tebas criticó el coste de las entradas durante el actual Mundial. “Los precios son muy elevados para lo que estamos acostumbrados en toda Europa. Y para aquí también. En España no pasará”, concluyó.