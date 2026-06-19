MUNDIAL 2026
La confesión de Ismaël Koné tras romperse la tibia en el Canadá-Catar
El futbolista del Sassuolo protagonizó uno de los momentos más escalofriantes de esta Copa del Mundo
Sin duda, es la imagen más escalofriante de lo que llevamos de Mundial. En una jugada, en apariencia, sin mucha trascendencia, de golpe el realizador enfocó a Ismaël Kone en el verde durante el Canadá-Catar. Tenía la tibia rota y la pierna dejó una imagen no apta para los aprensivos.
El seleccionador canadiense tuvo que relevarlo y durante el partido, en uno de los goles de Jonathan David, el equipo le homenajeó sacando su camiseta y mostrándola al publico.
Horas después del fatídico momento, el propio jugador ha querido tranquilizar a los aficionados y mandar fuerzas a su equipo a través de un extenso y emotivo comunicado en su cuenta oficial de Instagram. En él, Koné se refugia en sus creencias y asegura estar preparado para afrontar la recuperación:
"En toda mi vida, ni una sola vez. Entonces, ¿por qué dudar de él ahora? Especialmente sabiendo eso. Él sabe y ve todo antes de que siquiera sucediera. Él tiene un plan y una visión para todos nosotros. Esta batalla es una prueba para mi fe en él y para mi carácter.
Y honestamente estoy listo para ello porque, ALÁ nunca te dará un desafío que no puedas superar y ser puesto a prueba es el mejor de los regalos de dios.
Vuestro amor y apoyo se han sentido, honestamente muchas gracias. Ni siquiera os podéis imaginar lo agradecido que estoy a todos los que os habéis puesto en contacto y me tenéis en vuestras oraciones. Doy gracias a dios por ello porque no todo el mundo es tan afortunado. ❤️
A mis hermanos canadienses, ya que me he convertido en entrenador asistente para apoyaros desde la banda. 😂 Quería que supierais que os quiero desde el fondo de mi corazón y nuestra hermandad lo es todo para mí. Lo que hicisteis ayer se quedará conmigo para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos."
El futbolista estará entre cuatro y cinco meses de baja. No solo una noticia fatídica para el entrenador de Canadá Jesse Marsch, sino también para su club, el Sassuolo.
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