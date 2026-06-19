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MUNDIAL 2026

La confesión de Ismaël Koné tras romperse la tibia en el Canadá-Catar

El futbolista del Sassuolo protagonizó uno de los momentos más escalofriantes de esta Copa del Mundo

Ismael Kone, atendido durante el Canadá-Catar

Ismael Kone, atendido durante el Canadá-Catar / BOB FRID / EFE

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Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Sin duda, es la imagen más escalofriante de lo que llevamos de Mundial. En una jugada, en apariencia, sin mucha trascendencia, de golpe el realizador enfocó a Ismaël Kone en el verde durante el Canadá-Catar. Tenía la tibia rota y la pierna dejó una imagen no apta para los aprensivos.

Koné se destroza la pierna tras una entrada de Madibo en el Canadá-Catar

Koné se destroza la pierna tras una entrada de Madibo en el Canadá-Catar / X

El seleccionador canadiense tuvo que relevarlo y durante el partido, en uno de los goles de Jonathan David, el equipo le homenajeó sacando su camiseta y mostrándola al publico.

Horas después del fatídico momento, el propio jugador ha querido tranquilizar a los aficionados y mandar fuerzas a su equipo a través de un extenso y emotivo comunicado en su cuenta oficial de Instagram. En él, Koné se refugia en sus creencias y asegura estar preparado para afrontar la recuperación:

"En toda mi vida, ni una sola vez. Entonces, ¿por qué dudar de él ahora? Especialmente sabiendo eso. Él sabe y ve todo antes de que siquiera sucediera. Él tiene un plan y una visión para todos nosotros. Esta batalla es una prueba para mi fe en él y para mi carácter.

Y honestamente estoy listo para ello porque, ALÁ nunca te dará un desafío que no puedas superar y ser puesto a prueba es el mejor de los regalos de dios.

Vuestro amor y apoyo se han sentido, honestamente muchas gracias. Ni siquiera os podéis imaginar lo agradecido que estoy a todos los que os habéis puesto en contacto y me tenéis en vuestras oraciones. Doy gracias a dios por ello porque no todo el mundo es tan afortunado. ❤️

A mis hermanos canadienses, ya que me he convertido en entrenador asistente para apoyaros desde la banda. 😂 Quería que supierais que os quiero desde el fondo de mi corazón y nuestra hermandad lo es todo para mí. Lo que hicisteis ayer se quedará conmigo para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos."

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El futbolista estará entre cuatro y cinco meses de baja. No solo una noticia fatídica para el entrenador de Canadá Jesse Marsch, sino también para su club, el Sassuolo.

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