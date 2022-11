La confesión de Hazard sobre su estado de forma

El futbolista belga del Madrid reconoce no estar al nivel de 2018 "En 2018, tal vez estaba entre los 10 mejores jugadores del mundo", apuntó

Eden Hazard vuelve a ser objeto de la polémica tras la derrota de Bélgica contra Egipto en el amistoso previo al estreno mundialista. El futbolista del Real Madrid no atraviesa su mejor momento y en su país le critican un presunto sobrepeso.

En una entrevista con el diario francés 'L'Équipe', el futbolista belga se abrió en canal y recordó tiempos pretéritos, cuando en 2018 estaba considerado uno de los mejores jugadores del mundo. "El nivel de 2018, ya no lo tengo. No lo muestro, pero sufrí demasiado, mental y físicamente. No me avergüenzo de decirlo. En 2018, tal vez estaba entre los 10 mejores jugadores del mundo", apuntó.

Hazard analiza, asimismo, su etapa en el Real Madrid y admite tener poca comunicación con Carlo Ancelotti. "En el Real tuve buenos partidos con Zinedine Zidane. Hablamos cuando se fue. Estaba triste por mí porque no resultó como él esperaba. Con Carlo, no hablo mucho. Una vez cinco minutos al comienzo de la temporada. Pero nunca hablé mucho con un entrenador. No soy de los que van a ver a un entrenador y le dicen que tiene que hacer esto o aquello”, aseguró.