Las condiciones de Ancelotti para el regreso de Neymar

El regreso de Neymar a la selección brasileña ya es una de las grandes historias previas al Mundial de 2026. Después de casi tres años alejado de la ‘Canarinha’ por las lesiones y la falta de continuidad, Carlo Ancelotti decidió volver a abrirle las puertas del combinado nacional. "Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Elegimos a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar calidad jugando un minuto, cinco, noventa, sin jugar o incluso lanzando un penalti", expuso el seleccionador.

La convocatoria provocó una reacción muy emocional en el ex azulgrana. Neymar rompió a llorar al escuchar su nombre en la lista definitiva para el Mundial y celebró su regreso, consciente de que podría disputar la última Copa del Mundo de su carrera. En Brasil, su vuelta ha generado una enorme expectación, tanto por su impacto deportivo como mediático.

¡Ancellotti convoca a Neymar...y el público estalla de alegría! / X

Sin embargo, el regreso del delantero no será exactamente en las mismas condiciones que en etapas anteriores. Según desveló ‘Globo Esporte’, Ancelotti mantuvo una conversación muy clara con Neymar antes de incluirle en la convocatoria y le marcó varias normas de obligado cumplimiento para formar parte del nuevo proyecto de Brasil.

La primera de ellas afecta directamente a su peso dentro del vestuario. El seleccionador le comunicó que no será uno de los capitanes del equipo, una decisión que simboliza el cambio de jerarquías dentro de la selección brasileña. Además, Ancelotti también le dejó claro que, de entrada, no parte como titular fijo y que deberá ganarse un sitio en el once durante la competición.

Neymar Jr., en una imagen reciente / Guilherme Dionizio / EFE

Otra de las peticiones del técnico italiano tiene que ver con la exposición mediática del futbolista. Según la información publicada en Brasil, el cuerpo técnico recomendó a Neymar reducir su actividad en redes sociales para mantener un mayor foco competitivo y evitar distracciones durante el Mundial.

Noticias relacionadas

Lejos de poner objeciones, Neymar aceptó todas las condiciones. Según ‘Globo Esporte’, el atacante aseguró estar dispuesto a “hacer todo lo posible para ser útil al equipo”, mostrando una actitud que habría terminado de convencer a Ancelotti para apostar por su regreso a la selección brasileña.