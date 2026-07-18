Comunicado de Mbappé antes de acabar el Mundial: "Hemos fallado"

El partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial es un choque que tiene un gusto agridulce. "Lo mejor para Francia e Inglaterra sería que este partido no existiera", decía el seleccionador francés Didier Deschamps en la rueda de prensa previa al choque. El equipo galo, que compitió en el torneo como una de las grandes favoritas, se encontró en su camino a una España que parece invencible y que jugará su segunda final mundialista en su historia.

Francia, por otro lado, afronta el partido por el cuarto puesto sabiendo que es el último de la 'era Didier deschamps' al frente de los 'bleus'.

Es por ello que Kylian Mbappé, capitán del equipo, le dedicó un emotivo mensaje al seleccionador en redes sociales agradeciéndole los 14 años al frente de los gallos y el legado que deja en el fútbol francés, con una Copa del Mundo en 2018 y una final mundialista en 2022.

"Hoy es tu último baile", comienza. "Tú, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte ofrecido un mejor final, pero hemos fallado", lamentó.

"Poner en palabras todo lo que has aportado durante 14 años es muy difícil. Has sido un actor clave en el renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de hacerlo", escribió.

El delantero del Real Madrid también agradeció la confianza que el técnico depositó en él desde su debut internacional. "Gracias por darme la oportunidad y el privilegio de representar a mi país en el mayor escenario durante tantos años. Me siento afortunado de haber compartido camino con una de las mayores leyendas de nuestro país y solo guardo recuerdos extraordinarios de todo lo que hemos vivido y conseguido juntos".

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Y concluyó: "Te deseo lo mejor en esta nueva aventura y, una vez más, gracias por todo lo que has aportado a esta camiseta que significa tanto para nosotros".