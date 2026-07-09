Comunicado de la FIFA sobre los arbitrajes en el Mundial: "No nos dejamos influenciar por nadie"

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está a punto de iniciar su fase más decisiva. Una vez acabados los octavos de final y tras 96 partidos concluidos, la FIFA ha emitido un comunicado en forma de entrevista a Pierluigi Collina, director de arbitraje del máximo organismo internacional, para valorar la primera fase del torneo.

"En general, estamos satisfechos. Sin embargo, con tantos partidos disputados en un periodo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba. Cuando eso sucede, están dispuestos a trabajar aún más duro para estar completamente preparados para el próximo partido", dice Collina.

"Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto", añade el Jefe de Arbitraje de la FIFA.

El arbitraje del Mundial ha estado en el foco de la polémica los últimos días con las decisiones en el Argentina - Egipto, o el hecho de que la roja bien sancionada a Balogun fuera retirada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, dejando en entredicho las decisiones arbitrales sobre el césped.

"Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA [Gianni Infantino]. Él siempre ha demostrado su total apoyo al 'Team One' de la FIFA, confiando en que trabajemos con completa independencia", comenta Collina al respecto. "Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo".

Acierto en el gol anulado a Egipto

Aunque normalmente los responsables de arbitraje no hablen de jugadas concretas, Collina quiso centrarse en el polémico gol anulado a Egipto ante Argentina por una falta en el inicio de la fase de ataque, cuando "Marwan Attia, número 19 de Egipto, claramente pisó el pie de Lisandro Martínez, número 6 de Argentina".

"Tras cada gol, el VAR revisa la fase de posesión ofensiva. Si se detecta una falta durante la jugada y se considera que influyó en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No existe un límite definido en cuanto a la distancia a la portería ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol", explicó Collina, dando por buena la decisión final del francés Letexier.

Sobre ello, añadió que "creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece "obvia", si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir".

De la misma manera, el exárbitro de la final del Mundial de Corea y Japón 2022, analizó la posterior jugada de Julián Álvarez con Mohamed Salah previa al último gol de Argentina, muy protestada por los egipcios.

"Si no se identifica ninguna falta en la jugada que precedió a un gol, el VAR asesorará al árbitro. Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal con el balón no comete falta. Un ejemplo de esto se dio al final del mismo partido. El árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal entre Mohamed Salah, número 10 de Egipto, y Julián Álvarez, número 10 de Argentina", valoró Collina.

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"Por supuesto, siempre habrá un elemento de subjetividad en algunas decisiones, pero estamos satisfechos con la forma en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo", concluyó.