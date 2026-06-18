Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre de Leo

La familia Messi emitió este jueves un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de Jorge Messiy, al mismo tiempo, pedir respeto ante las numerosas especulaciones aparecidas en las últimas horas en torno al padre del jugador argentino.

A través de una nota difundida por su entorno más cercano, la familia confirmó que Jorge Messi atraviesa actualmente "una situación de salud", aunque quiso transmitir un mensaje de tranquilidad al asegurar que se encuentra bajo seguimiento médico y que su evolución está siendo favorable: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señala el comunicado.

La familia también aprovechó para mostrar su malestar por determinadas informaciones publicadas recientemente. En el texto lamenta la aparición de rumores y versiones sin contrastar sobre una cuestión que consideran estrictamente privada: "Queremos expresar nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", denuncia la nota.

Además, el entorno de los Messi quiso aclarar que únicamente los familiares más cercanos conocen con exactitud la situación actual de Jorge Messi. Por ello, pidieron que cualquier información que no proceda de fuentes oficiales sea tomada con cautela.

"La familia desea aclarar que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", añade el comunicado.

El mensaje concluye con una petición de responsabilidad y humanidad ante un asunto relacionado con la salud de una persona, así como con el agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo recibidas durante estos días.

"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso", señala la familia.

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Las lágrimas de Leo

El comunicado también ayuda a entender una de las imágenes más impactantes del debut de Argentina en el Mundial. Tras marcar el primero de los tres goles de su 'hat-trick', Leo Messi rompió a llorar sobre el césped.

En la zona mixta posterior al partido, el propio capitán argentino explicó que aquellas lágrimas nada tenían que ver con el fútbol: "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados", reconoció en rueda de prensa, sin querer entrar en más detalles.

Ahora, tras el mensaje emitido por la familia sobre el estado de salud de Jorge Messi, se entiende mejor la carga emocional que arrastraba el rosarino durante los días previos al estreno mundialista.

Jorge, figura fundamental

La figura de Jorge Messi ha sido fundamental a lo largo de toda la carrera de Leo Messi. Además de ejercer como padre, ha sido durante décadas una pieza clave en la gestión profesional del capitán de la selección argentina y uno de los interlocutores habituales con los clubes de su hijo durante las distintas etapas del astro rosarino tanto en el Barça, PSG como Inter de Miami.

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Por el momento, la familia no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de la situación médica y ha asegurado que cualquier novedad relevante será comunicada a través de sus canales oficiales.