¿Cómo funciona la repesca europea para el Mundial 2026? Selecciones clasificadas, formato y fechas

El Mundial 2026 se prepara para conocer a su elenco final de participantes. La disputa de las fases clasificatorias de las diferentes confederaciones confirmó la presencia de 42 selecciones, mientras que las 6 plazas restantes quedarán repartidas en los próximos días tras la disputa de la repesca.

Una parte significativa de este elenco estará formado por selecciones europeas, ya que la UEFA dispone de 16 plazas para la cita mundialistas. Las 12 primeras fueron a parar para los 12 líderes de los grupos de clasificación, mientras que las 4 restantes saldrán de una repesca que apunta a ser tan caótica como emocionante.

Esta ronda previa estará compuesta por un total de 16 selecciones: las 12 segundas clasificadas de cada grupo y 4 selecciones procedentes de la Nations League. Entre ellas destaca la cuatro veces campeona del Mundo Italia, además de otros grandes combinados como Dinamarca, Turquía, Polonia o Suecia.

Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia. / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

¿Qué selecciones están clasificadas para la repesca europea del Mundial 2026?

Segundas de grupo: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa Vía Nations League: Rumanía: Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte

¿Cuál es el formato de la repesca europea del Mundial 2026?

Una vez confirmado el elenco final de participantes, las 16 selecciones clasificadas para la repesca quedaron repartidas en cuatro caminos diferentes. Cada una de estas eliminatorias está compuesta por dos semifinales y una final, y todas ellas se disputarán a partido único.

Los cuatro equipos que consigan imponerse en sus respectivas eliminatorias conseguirán los 4 billetes que reparte la repesca europea hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Eliminatoria 1 República Checa vs Irlanda: 20:45 horas (CET)

Dinamarca vs Macedonia del Norte: 20:45 horas (CET) Eliminatoria 2 Eslovaquia vs Kosovo: 20:45 horas (CET)

Turquía vs Rumanía: 18:00 horas (CET) Eliminatoria 3 Ucrania vs Suiza: 20:45 horas (CET)

Polonia vs Albania: 20:45 horas (CET) Eliminatoria 4 Gales vs Bosnia y Herzegovina: 20:45 horas (CET)

Italia vs Irlanda del Norte: 20:45 horas (CET)

¿Cuándo se juega la repesca europea del Mundial 2026?

Los partidos de semifinales de la repesca europea para el Mundial 2026 se disputarán en su totalidad este jueves 26 de marzo. Turquía y Rumanía serán los encargados de abrir el telón a partir de las 18:00 horas (CET), mientras que el resto de cruces se celebrarán de manera unificada a partir de las 20:45 horas (CET).

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La final de la repesca europea para el Mundial 2026, que terminará de definir las 4 plazas por confirmar, tendrá lugar el próximo martes 31 de marzo a las 20:45 horas (CET).