Del combo Iniesta-Xavi al lío Regragui-Ouahbi: el plan que Marruecos nunca ejecutó

Marruecos tenía el plan perfectamente trazado para el Mundial 2026. Después de la edición de Qatar 2022, los Leones del Atlas querían dar el siguiente paso. No les bastaba con haber sido la gran revelación en aquel torneo: querían ser uno de los rivales a temer en el futuro inmediato. Y ese 'futuro inmediato' ya está aquí.

Clasificada para los octavos de final, Marruecos se juega el billete a cuartos de final este jueves, a las 22:00 horas en España, en Boston, ante la todopoderosa Francia de Deschamps, campeona en 2018 y subcampeona en 2022. No obstante, algunos de los protagonistas de este duelo no estaban incluidos en el plan marroquí.

Los jugadores de Marruecos Achraf Hakimi y Gessime Yassine / RONALD WITTEK / EFE

Todo empezó con trabajo duro en los despachos. Marruecos buscó potenciar desde el primer momento el scouting para encontrar a los mejores jugadores del mundo que podían representar al país de cara al Mundial 2026. Es decir, querían repetir la operación con Achraf Hakimi, probablemente el mejor lateral diestro del mundo, que podía haber sido elegible por España al haber nacido en Madrid.

La teoría estaba muy bien, pero había que ver si funcionaba en la práctica. Fue entonces cuando llegó la Copa África 2025. Marruecos, con Walid Regragui al mando, el artífice del Mundial de 2022, tenía la presión de bordarlo como anfitriona. Llegó a la final, ante Senegal, pero perdió en la prórroga en una final bochornosa y repleta de líos. Tras la Copa África, Regragui dejó de ser seleccionador.

Regragui se marcha de la selección de Marruecos / JALAL MORCHIDI

Fue una decisión sorprendente, ya que el papel de Marruecos no había sido malo, al haber alcanzado la final, y con el Mundial 2026 relativamente cerca. Fue entonces cuando sonó el nombre de Xavi Hernández. Marruecos ya tenía entre ceja y ceja que el egarense, sin equipo tras su paso por el Barça, dirigiera al combinado nacional en el Mundial, pero dijo que “no”. No se veía cogiendo un proyecto a mitad de trayecto y justo antes del Mundial. Por eso, optaron por Mohamed Ouahbi, el técnico que hizo campeón del mundo Sub-20 a Marruecos en Chile. El sueño de Xavi sigue vigente, por lo menos de cara a 2030.

Xavi Hernández, en su etapa en el banquillo culé / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Pero el excentrocampista español no era el único ex del Barça al que Marruecos tentaba. De hecho, estuvo muy cerca de atar a otro mediocampista culé que, sin duda, puede presumir de haber marcado el gol más importante de la historia de España: Andrés Iniesta. Fouzi Lekjaa intentó seducirlo para ocupar la dirección deportiva en un movimiento pensado, como en el caso de Xavi, para desarrollar el fútbol en Marruecos.

Iniesta, en su nueva etapa como entrenador / NSN

Estuvo muy cerca de llegar, tanto que Marruecos tenía el comunicado listo, pero al final no se alcanzó un acuerdo con la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF). Ahora, está centrado en los banquillos de la mano del Gulf United de Dubái.

Un pupilo de Mourinho

El que sí llegó al staff marroquí fue Joao Sacramento, entrenador asistente de Ouahbi, quien acumulaba experiencia junto a José Mourinho en equipos como el Tottenham o la Roma. También pasó por el Lille y el PSG. Pero el viaje hasta Ouahbi y el actual staff marroquí tuvo una curva más. A mediados de marzo, la CAF, dos meses después de la final de la Copa África, decidió darle la victoria a Marruecos en los despachos por el abandono temporal del campo de Senegal. Aquello le quitó un peso enorme a un Brahim Díaz que iba a arrastrar durante toda su vida aquel Panenka que le dio el título a Regragui.

Desde aquel momento se rumoreó su regreso. Porque, de haber ganado a Senegal sobre el césped, seguramente no hubiera renunciado. Pero no se agitó más el avispero y siguieron Ouahbi y su equipo. Y las cosas no están yendo mal. Por último, cabe mencionar a un invitado especial que no había sido citado: Jorge Sampaoli, quien también fue relacionado con Marruecos. Algunos medios señalaron que ni Xavi, ni Iniesta, ni el técnico argentino llegaron a fichar porque el rey Mohamed VI los vetó a todos, ya que prefiere figuras marroquíes en la selección.