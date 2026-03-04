Colombia recupera a su guardián para el Mundial 2026

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, muchas son las selecciones que empiezan a sufrir dolores de cabeza con las lesiones de sus figuras. En Brasil ya se confirmó la baja prolongada de Rodrygo Goes, en Francia claman para que Mbappé llegue bien, en Portugal desean que lo de Cristiano no sea nada... y el mismo caso le sucedió a la Colombia de Luis Díaz. No porque el futbolista del Bayern Múnich tenga problemas físicos. Más bien su portero, Kevin Mier, y una terrorífica fractura de tibia que le tenía en el dique seco desde noviembre.

Pero el guardameta cafetero volvió a sentirse futbolista. Justo en el momento indicado. Después de cuatro meses alejado de la competencia, reapareció con la Sub-21 de Cruz Azul en un duelo frente a Santos Laguna, correspondiente a la novena jornada del certamen juvenil. Disputó todo el compromiso y celebró el triunfo 2-0 de su equipo, en un regreso que fue seguido con atención tanto por la afición cementera como por la prensa colombiana.

El seleccionador nacional de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo / EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La vuelta a la actividad marca el cierre de un periodo complejo en la carrera del santandereano. El 8 de noviembre de 2025, en un encuentro ante Pumas, sufrió una fractura en la pierna tras una fuerte acción de Adalberto Carrasquilla. Aquella jugada lo obligó a pasar por el quirófano y a iniciar un proceso de recuperación que lo mantuvo fuera de las canchas durante el tramo final del Apertura y el inicio del nuevo torneo.

Kevin Mier, portero de Colombia / CRUZ AZUL

Hasta el momento de la lesión, Mier se había consolidado como titular en el arco de Cruz Azul y, a su vez, era la primera opción del seleccionador colombiano -de nacionalidad argentina- Néstor Lorenzo. Desde su llegada a la institución en enero de 2024, Mier ha disputado 94 encuentros oficiales, con 92 goles recibidos y 38 partidos sin conceder anotaciones.

Competencia en la portería

Con el combinado patrio, por su parte, Mier terminó las eliminatorias como titular, actuando en tres de los últimos cuatro compromisos, todos clave para clasificarse a la cita en Estados Unidos, México y Canadá. La baja significó un duro golpe en los planes de Lorenzo, que sabe que ahora tendrá tres meses por delante para competir al máximo nivel y volver a ser opción.

La competencia es alta: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina atraviesan un buen momento. El regreso a la actividad es el primer paso para volver a instalar su nombre en la discusión y demostrar que está listo para pelear por un lugar en la Copa del Mundo en la que los cafeteros compartirán grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Nueva Caledonia, RD Congo o Jamaica.