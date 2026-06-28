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MUNDIAL 2026
Colombia - Portugal, en directo: horario, alineaciones, previa del partido del Mundial
Sigue el partido entre Colombia y Portugal en directo en SPORT
Xavier Ortuño
Color amarillo en la grada
Hay un color claro en la grada del Hard Rock Stadium de Miami, es el amarillo de Colombia el que se lleva la palma. Alguna camiseta roja portuguesa pero el dominio colombiano es clarísimo.
Y Portugal también confirmó su once inicial: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, João Neves, Gonçalo Ramos, Trincao, Rafael Leao, Gonçalo Guedes y Francisco Conceiçao.
Alineación confirmada de Colombia para el partido, forman con: Montero, Ospina, Mojica, Ditta, Daniel Muñoz, Mina, Richard Ríos, Campaz, Carrascal, Quintero, Portilla, Castaño, Gómez, Luis Suárez y el Cucho Hernández.
Todo a punto para el partido
Colombia y Portugal cierran su participación en la fase de grupos en Miami. Duelo de altura con dos selecciones de altísimo nivel.
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