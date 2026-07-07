Colombia llama al mejor Luis Díaz para detener a la Suiza de Manzambi

Luis Díaz tiene, en su cuenta virtual de goles, cinco en total durante este Mundial. Uno fue legal, para vencer a Uzbekistán en el debut del certamen. Los otros cuatro, para pesar suyo y de la selección cafetera, han sido todos anulados, incluso alguno de gran factura como una vaselina o el que celebró a rabiar contra Ghana... antes de ser avisado por el colegiado que aquel tanto no subiría al marcador.

Por tanto, un gol parece poco para la renta de un combinado colombiano que ha brillado con luz propia durante este Mundial, manteniendo una racha de cuatro choques sin perder que pretenden seguir cuando, en octavos de final, Suiza sea su juez (22.00h).

En el BC Place de Vancouver actuará uno que sí ha metido varios: tres, para ser exactos, y dos asistencias. Su nombre es Johan Manzambi y, aunque comenzó el torneo como suplente, ahora tiene el caché suficiente para amenazar a Luis Díaz y compañía.

Será él la referencia como mediapunta en el ataque de Yakin, acompañado de Rubén Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye, amén de una selección helvética que tampoco ha perdido en este certamen y que, a su favor, acumula nueve dianas en cuatro partidos.

Tienen los europeos una posibilidad histórica ante ellos: pisar una fase de cuartos de final que no han disputado desde 1954. Más de 70 años después el milagro es posible, y el proyecto de Yakin -en el cargo desde 2021- podría firmar su punto más alto.

No lo tendrán fácil, plantándose sus rivales también con el hambre de disputar otros cuartos como en 2014, cuando de la mano de James Rodríguez alcanzaron tal etapa para ser eliminados por el anfitrión Brasil. El '10' sigue vigente en el equipo tricolor, aunque su titularidad puede estar en duda si Néstor Lorenzo decide utilizar el trivote que terminó el partido ante Ghana, con Richard Ríos, Jefferson Lerma y la figura del Racing de Santander -y gran sensación del Mundial-, Gustavo Puerta.

Entre ambos, el último antecedente data del año 2007, un amistoso disputado en Miami con victoria por 3-1 para el conjunto cafetero. Y también tienen un único antecedente en la historia de las Copas del Mundo: fue durante el certamen de 1994, cuando Colombia y Suiza llegaban a la tercera jornada de la fase de grupos con realidades muy distintas.

Los primeros, dirigidos por Pacho Maturana y con figuras como el Pibe Valderrama o Faustino Asprilla, estaban ya eliminados al haber perdido ante Rumanía y Estados Unidos. Los segundos, mientras tanto, aterrizaban con cuatro puntos y ya en la siguiente fase, por lo que perder 2-0 contra los sudamericanos no hizo mella. En octavos se midieron a España y cayeron por 3-0.

- Alineaciones probables:

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Niko Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davison Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez o Richard Ríos, Jhon Arias y Luis Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

Estadio: BC Place de Vancouver

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Hora: 22.00h (hora española).