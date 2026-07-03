Colombia y Ghana se enfrentan en busca de rememorar sus grandes actuaciones mundialistas

Colombia y Ghana se enfrentan este sábado a las 3:30 de la madrugada en el Arrowhead Stadium de Kansas por los dieciseisavos de final del Mundial, con el objetivo de continuar con el buen rendimiento llevado a cabo hasta ahora en la Copa del Mundo.

De hecho, si bien la expectativa con Colombia era alta tras la gran Copa América realizada en 2024, en la cual llegó hasta la final antes de caer en la prórroga ante Argentina, lo cierto es que eran pocos los optimistas que confiaban en que pudiera clasificar como primera en un grupo compartido con una de las grandes favoritas, Portugal. Sin embargo, las victorias logradas ante Uzbekistán y el Congo permitieron a los cafeteros afrontar la última jornada de la fase de grupos ante Portugal consciente de que el empate les servía para clasificar como primera y, si bien mereció algo más, logró el objetivo de sumar un punto.

Colombia y Portugal empataron en Miami / EFE

Por su parte, la selección ghanesa no tuvo suerte en el sorteo y se vio enmarcada en uno de los grupos más complicados, pues el emparejamiento le deparó enfrentamientos contra Inglaterra y Croacia. Si bien no logró imponerse a ninguna de las dos potencias futbolísticas, el valioso punto logrado frente a los 'Three Lions' sumado a la victoria por la mínima ante el rival más asequible del grupo, Panamá, le sirvió para 'colarse' en dieciseisavos como una de las mejores ocho terceras.

El sueño de superar experiencias pasadas en el Mundial

Aun cuando ninguna de las dos selecciones cuenta con una gran historia en la Copa del Mundo de la FIFA, lo cierto es que ambas han logrado realizar actuaciones memorables en el siglo XXI. Sin ir más lejos, en el Mundial de Brasil 2014 la Colombia de José Pekerman hizo su mejor actuación histórica en la principal competición del mundo del fútbol de la mano de un gran James Rodríguez, tras hacer una fase de grupos perfecta derrotando a Grecia, Japón y Costa de Marfil, antes de eliminar a Uruguay en octavos. De esta manera, los sudamericanos llegaron hasta los cuartos de final, cuando la anfitriona Brasil los apeó de su gran sueño mundialista.

No obstante, la historia de Ghana en Sudáfrica 2010 es todavía más recordada por los amantes del fútbol. 'Las estrellas negras' participaron por segunda vez en una Copa del Mundo y se quedaron a un suspiro de alcanzar las semifinales. Los dirigidos por el serbio Milovan Rajevac lograron clasificar como segunda en la fase de grupos gracias a la diferencia de goles después de vencer a Serbia, empatar con Australia y caer ante Alemania, mientras que eliminaron a Estados Unidos en cuartos. Fue entonces cuando llegó la tragedia.

En la antepenúltima ronda del Mundial, la selección africana estuvo a punto de dejar en el camino a Uruguay. Era el último minuto de la prórroga y el resultado en el luminoso era de 1-1, el balón se dirigía al fondo de la red y Muslera no tenía ya opción de detener el esférico, pero entonces aparecieron las manos de Luis Suárez para realizar una parada de mérito. El resultado fue evidente, penalti y expulsión, aunque el lanzamiento al larguero de Asamoah Gyan dio una vida extra a 'la celeste', que avanzó de fase en la posterior tanda de penaltis.

El penalti que falló Asamoah Gyan ante Uruguay / EFE

En la actual edición de la gran competición internacional, Colombia y Ghana sueñan con mejorar sus grandes participaciones o, como mínimo, igualarlas, ya que una de ellas alcanzará los octavos y se enfrentará al vencedor del Suiza-Argelia. Más difícil parece llegar a semifinales, puesto que para lograrlo todo apunta a que deberían eliminar a Argentina, la actual campeona del mundo.