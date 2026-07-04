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MUNDIAL 2026
Colombia - Ghana, en directo: sigue en directo el partido de dieciseisavos del Mundial, en vivo hoy
Sigue en directo el último partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana
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